跟大S一樣！藍正龍突發奇想 邀約「外星人」吃辦桌
隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、美食 YouTuber 千千在《請世界吃桌》組成「辦桌台灣隊」，前往澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場與台北 101 四大世界地標辦桌。日前，眾人被問到想邀請誰吃辦桌？藍正龍深思後搭上時事話題說「那我要去南美洲邀請外星人」，讓人不禁想起他過去曾表示自己很喜歡外星人的已逝前女友大S徐熙媛。
而浩子則腦洞大開回答：「我要去埃及邀請木乃伊！」歪樓又有趣的回覆引發全場哄堂大笑，也讓千千大聲抱怨：「你當第一個太強了啦！」陳隨意則靈光一閃：「我要去南極邀企鵝」藍正龍抓準機會吐槽：「企鵝會嚇到跑掉吧！」再度引發爆笑。千千眼看答案越來越荒謬，只好心虛的說：「我想去韓國邀請 SUPER JUNIOR…」哀豪大家都太有創意，只好搬出偶像來一圓宴客夢。
大家一致認同「美國」是最多挑戰的國家，不僅遇警察刁難，還發生街友搜刮食材與現場工作人員起爭執，事後才發現對方手上竟拿著利刃，驚悚過程讓眾人聽完直呼是「大魔王等級」，浩子解釋：「美國花費昂貴，因為同一個地方有很多人向你要錢，甚至有警察出面威脅『你們太大聲，我要沒收你們的辦桌』」就算向對方解釋已完成申請手續，仍遭警方強硬回絕：「沒有，這邊聽我的！」吃鱉經驗讓團隊萬般無奈。
而出發美國前，在行政作業就發生諸多阻礙，藍正龍深有同感說：「每個國家都有困難，若要跟紐約比根本小巫見大巫」還無奈笑說：「熊本站結束後，大家嘴角都在抽動，因為心裡都想著『完了完了，魔王站要來了！』」沒想到竟一語成讖。
陳隨意回憶，「紐約辦桌結束後，就有街友走進廚房開始搜刮剩餘食材，像沙拉油、醬料之類都直接往袋子裡放，工作人員看到馬上跑去阻止，一番爭論後他只好悻悻然離開。沒想到仔細看，才發現對方手上竟然拿著一把園藝用大花剪！」驚悚經過讓眾人聽得目瞪口呆，還好當下沒發生激烈爭執，直呼「好險」。
最後談及這趟旅程是否有顛覆對辦桌的想像？浩子不假思索直接回答：「累翻了！」就連擁有團膳經驗的陳隨意也忍不住說：「雖然以前有經驗，但經歷國際辦桌才明白，原來辦桌有這麼深層的含義。」千千則抱著敬畏的心說：「我以後會把每道飯菜都吃得非常乾淨！」隨即遭藍正龍傻眼吐槽：「妳不是一直都這樣嗎？Keep going 就好了啦！」浩子也見機補槍：「妳不是以後，是一直保持！」四人逗趣互動笑翻眾人。
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