跟失智長輩建立共識 添共同目標

社區健康中心主任陳慶元（右）與醫師許峰碩（左）鼓勵家屬失智長輩建立「罕見共識」。

記者徐義雄∕台中報導

長輩失智，陪伴家屬心力交瘁，照顧者與病人間想法認知不同，也是挫敗衝突的來源。醫師建議家屬可以跟失智長輩建立「罕見共識」，讓生活多一些共同目標。

台中慈濟醫院失智據點舉辦新年度家屬座談，交換學習「應變」方法。家屬感謝據點同仁協助，彼此鼓勵在照顧的路上一起加油；社區健康中心主任陳慶元與身心醫學科主任許峰碩也感恩家屬的付出。

「爸爸來據點後，變得比較快樂與自信」資深學員林爺爺的長子感謝據點讓他能面對父親失智的現實，學會「看爸爸還擁有的，不看他失去的」，減少與失智父親的衝突，感受照顧家屬互相學習支持的力量，成為家屬群的「班長」。

家屬陪失智長輩參加據點活動，可增進彼此理解，共享特別的生命記憶。

陳慶元指出，家屬與長輩到據點，讓同仁有機會陪大家經歷這一段生命歷程。社區健康中心行政主任賴怡伶說，據點帶著失智長輩每天活動延緩病程，讓他們跟家屬好好過日子；據點長輩學員發生走失、上課衝突、懷疑東西被偷等難題，服務同仁也與家屬相互體諒一一解決。

賴怡伶教導家屬，失智長輩出現的問題都要看成「正常」，照顧者需要用善解的方式處理，必要時也要用善意謊言哄哄。

許峰碩建議家屬跟失智長輩建立「罕見共識」，因為照顧者與病人間通常想法認知不同，也是挫敗衝突的來源，找到罕見共識可讓生活多一些共同目標。

賴怡伶指出，新一期課程開始，以專屬名牌搭配藍牙追蹤器掌握長輩行蹤，每週增加跟班導師與家屬自助料理的歡喜餐與每月醫院營養科提供一次快樂餐，營造大家共餐的喜悅。家屬穩定參與長輩在據點的活動，陪伴長輩享受在一起生活的歡喜記憶。