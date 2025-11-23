跟女友吵架！ 台中男闖路中 攔小黃捶引擎蓋

男子衝到馬路上對著計程車司機大吼大叫。（圖／Threads@yuxiang0555授權提供）





台中馬路驚見脫序行為，一名男子衝到馬路上猛捶計程車引擎蓋，還對著司機大吼大叫，甚至還直接用頭捶，肉身擋車2分多鐘，甚至還想拉開路過車輛的門，嚇壞附近民眾。而警方到場時，男子和計程車司機都已經離開，後續查出砸車的是38歲的黃姓男子，跟女友吵完架情緒失控，就跑到馬路上大鬧。

男子站在路中間猛捶計程車引擎蓋，女子想拉住他，但他情緒相當激動，男子走到駕駛座旁邊瘋狂怒吼，之後甩開女子的手，他整個人擋在計程車前面，不斷飆罵髒話，駕駛趕緊收起後照鏡，男子還是不肯離開，與駕駛對峙，這時一台銀色轎車開過來，男子一個箭步衝上前試圖拉開車門，還好沒有成功，但這一幕嚇壞目擊民眾。

附近民眾：「不知道是罵計程車裡面的人，還是罵計程車，就是計程車停著，他在前面一直打引擎蓋，就是去攔計程車，一直捶那個計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞。」

事發在23日早上10點多台中南屯區永春南路，鄰近嶺東科大附近，當時計程車開到路口已經減速，男子卻突然衝到斑馬線上，先是飛撲到引擎蓋，趴在上面不動，又用頭捶還敲打引擎蓋，銀車過去他又想拉車門，又把腳放在車頭上，直到最後女子將人拉走，而這名男子就這樣，肉身擋車2分多鐘。

附近民眾：「反正就是那個女生，後來有出來，我是看那個女生出來，就是有拉他，是說那個男的，好像有點類似在跳八家將這樣吧。」

第四分局春社派出所副所長顏佑容：「但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨礙他人權益部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」

警方到場後，雙方已經離開，後續了解，砸車的是38歲的黃姓男子就住在附近，與女友吵完架，就常跑到馬路上大吼大叫，這次竟然砸小黃，車沒受損司機不願提告，但黃姓男子還是被警方依法送辦。

