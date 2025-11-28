跟奶奶掃墓失蹤 8歲女童找到了！化糞池內慘死

中國大陸河南魯山縣袁寨村一名8歲智力障礙女童於上週四（20日）隨奶奶上墳後走失。（示意圖／翻攝自pixabay）





中國大陸河南魯山縣袁寨村一名8歲女童於上週四（20日）隨奶奶掃墓後走失，經過連日搜尋，警方於本週一（25日）在附近一家養雞場的化糞池內尋獲她的遺體。家屬悲痛欲絕，目前尚未向奶奶告知噩耗，擔心其無法承受。

事發當日，女童與奶奶前往村中掃墓祭拜。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據外媒的報導，女童的表伯孫先生表示，事發當日，女童與奶奶前往村中掃墓祭拜。返家後，奶奶為避免女童亂跑，曾以繩索將她繫在電動車上，隨後短暫入屋與親戚交談。然而短短數分鐘內，女童不知以何方式掙脫繩索並獨自離開。監控畫面顯示，當日下午4時06分，她曾出現在鄰居門口，身穿灰色棉衣及雨靴。

家屬發現失蹤後立即展開搜尋，但由於女童不會說話、平時活動範圍有限，尋人工作進展困難。藍天救援隊與警方陸續加入搜救，範圍擴大至周邊水域與農地。而警方於周一開始對附近化糞池進行全面抽水，最終在距離失蹤地約一公里的養雞場化糞池內發現女童遺體。該化糞池多數區域覆蓋著蓋板，僅有一處開口。

女童的家境困難，她的姐姐與母親均有智力障礙，母親在生下兩名女兒後離家，父親長期外出工作，由年邁的奶奶一力照料兩姊妹。女童走失後，奶奶自責不已，整日以淚洗面。

警方於周一開始對附近化糞池進行全面抽水，最終在距離失蹤地約一公里的養雞場化糞池內發現女童遺體。（示意圖／翻攝自pixabay）

針對外界的指責，女童的姑姑強調，奶奶一直盡心照顧孩子，事件純屬意外，並非疏忽。她也呼籲社會大眾理解這個家庭目前承受的困境與巨大壓力。家屬表示，尚未鼓起勇氣告知奶奶孩子已遇難的消息，計劃在親戚陪同下再行告知，以免老人情緒崩潰。

