跟好友夫潛水「下秒潛上床」出軌後欲罷不能！小三最終要賠50萬

記者洪正達／高雄報導

高雄洪姓女子及陳姓女子原本是同事，但陳女離職後雙方還是有互動，後來陳女婚姻觸礁，洪女於是介紹陳女向丈夫學習潛水舒緩壓力，但沒想到黃姓丈夫及陳女竟然在潛水過程中發展為婚外情，洪女後來氣炸求償100萬元，陳女坦承有發生性行為，但雙方真的是「酒後失身」，案經法官審理後，認為陳女已實質侵害洪女配偶權，於是判決陳女要賠償50萬元。

判決指出，洪女2022年與黃姓男友結婚，沒想到2023年6月間，洪女得知陳女婚姻觸礁，於是介紹陳女的黃姓丈夫開設的潛水店學習潛水，陳女在學習後開始愛上這個休閒活動，後來甚至在黃男的帶領下考取潛水執照，隨後就跟著對方開始體會美好的水下世界。

只不過在考照期間，某次夜間潛水陳女在漆黑的海域感到恐懼，是黃男的適時出手拉了一把讓她倍感溫暖，最後上岸喝酒時，黃男吻了陳女，緊接著便一發不可收拾，在上過床後愛苗滋長，有環島旅行也有國外潛水；但就算愛意再濃也不可原諒，由於背叛好友讓陳女充滿罪惡感， 原本一直想結束，但婚姻觸礁讓她持續淪陷，最後洪女知道自己同時被2個人背叛後怒不可遏，其中陳女道歉未獲洪女原諒，甚至被對方提告求償100萬，自己也必須要求助身心科。

案經高雄地院審理後，陳女坦承出軌黃男，又說自己收入不穩定難以負擔高額賠償金，但洪女已鐵了心告到底，因此法官綜合各項事證後，認定陳女侵犯洪女配偶權明確，因此判她要賠償，全案可上訴。

