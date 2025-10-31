跟好友一起變健康！搶先玩失智症小測驗，還可以抽5000元LINE POINTS

玩測驗還能拿好康！怎麼會有那麼好的事？《優活健康網》對你就是那麼好！《優活健康網》要讓你無痛吸收衛教資訊，同時還可以抽LINE POINTS！快點揪你的好友一起來變健康，《優活健康網》帶您一起暸解失智症，玩一場失智症小測驗，還有機會抽總價值5000元的LINE POINTS好康唷！











「非洲豬瘟人吃到會怎樣？」「流感疫苗怎麼挑？」「退休搬到鄉下生活，竟比都市更貴？」更多你我都關心的生活大小事，以及最新健康資訊、醫療新知，只要加入【優活LINE官方帳號】都能即時掌握！

現在揪朋友一起加入【優活LINE官方帳號】，還能一起抽總價值5000元的LINE POINTS好康唷！快跟著以下步驟，加入好友後，點擊訊息欄下方「圖文選單」的「失智症小測驗」，每成功分享1名好友，就可多1次抽獎機會唷！

即日起至11月16日，只要完成以下任一方式即可獲得抽獎資格👇

參加方式一

點擊訊息欄中的「圖文選單」，並選擇「失智症小測驗」（紅框處）。

參加方式二

於對話框中輸入「失智症QA」或「失智症小測驗」即可參與活動。





快來抽5000元LINE POINTS



活動獎項為總價值5000元的LINE POINTS，500元5名、200元5名、50元30名，共40個中獎名額，每成功分享1名好友，就可多1次抽獎機會唷，機會累積無上限。（成功分享定義：朋友加入【優活LINE官方帳號】，且之前未加過），快邀請好友一起參加，輕鬆測驗一起抽好禮！

活動注意事項

抽獎結果將透過《優活健康網》發送，若未加入或封鎖官方帳號，即視為放棄參加本次活動及抽獎機會，恕無法補發抽獎機會。為維護您的得獎權益，請務必於活動過程中以及中獎通知發送前一直保持好友狀態或解除封鎖，以利參加抽獎活動和中獎資訊發送。

抽獎結果將以《優活健康網》主動推播發送中獎通知和基本資料回填頁面至中獎者所屬LINE帳號中，請於中獎訊息所示之期限內回傳相關資料等相關兌獎文件，若未於7日內回填、回填資訊不完整或者不同意提供相關資料者，視為放棄中獎資格，也不做遞補。

本活動得獎寄送區域僅限台澎金馬地區，不便之處敬請見諒。

本活動之得獎獎項得獎者不得要求兌換為等值的商品或現金。

《優活健康網》非本活動獎項之商品製造者及服務提供者，亦無經銷、代理等關係，如有獎項相關疑義或紛爭，由該商品製造者及服務提供者自行負擔相關責任，本公司不負擔因獎項所生之商品製造者及服務提供者責任。

《優活健康網》保有修改、變更、暫停、中止或取消本活動或本獎項之權利，如有未盡事宜，悉依《優活健康網》相關規定或解釋辦理，而得隨時補充公告之；且《優活健康網》保留對本活動辦法隨時增加、修改、刪減及最終解釋之權利。活動內容之變動將於本活動網頁中更新，恕不另行通知。

個人資料蒐集告知事項： 《優活健康網》向活動參加者蒐集之識別類個人資料 （包含個人姓名、地址、電話及電子郵件地址等得以直接或間接識別個人的相關資訊），將使用於本抽獎活動期間相關之消費者、客戶管理與服務、行銷、依法扣繳所得稅金及開立扣繳憑單服務範圍內，並依LINE隱私權政策及《優活健康網》隱私權政策蒐集、處理及利用活動參加者所提供之前揭個人資料。若活動參加者不願提供相關之個人資料予《優活健康網》，將無法取得贈品及收到《優活健康網》提供之相關活動訊息。

活動參加者得主張之權利如下：I.查詢或請求閱覽。II.請求製給複製本。III.請求補充或更正。IV.請求停止蒐集、處理或利用。V.請求刪除。

每筆Line帳號抽獎機會無上限，可重複參加，唯每人限一次中獎機會，如遇重複中獎者將由候補者遞補。

參加活動即代表同意以上條件，如不同意請勿參加。