跟好天氣說掰掰！週末濕冷恐跌破10度 回溫時間曝光
跟好天氣說掰掰！中央氣象署表示，受鋒面通過影響，今（6）日全台各地雲量增多並轉為有雨天氣，氣溫也比之前還要來的低。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，週末起將有一波明顯的寒流南下，台北站有機會降到10度或以下，直到下週一（9日）白天時，溫度才會回升。
週末全台轉雨、降溫
中央氣象署指出，因鋒面通過，北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。從明（7）日開始，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區可能有局部大雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
吳聖宇分析，這次鋒前的暖濕空氣活動較以往更為顯著。跟以往不同的是，這波鋒面將導致南部地區先出現宇是。這種影響在進入春季後，會變得越來越重要，且隨著梅雨季臨近，暖濕空氣的強度與位置，將成為判斷鋒面是否夾帶強降雨及降雨時機的關鍵點。
今晚到明晨中層南支短波槽掠過台灣以北，同時底層東北季風明顯增強，吳聖宇表示，中彰投以北到宜花一帶將迎來雨勢最明顯的時段，雲林以南地區也可能有局部降雨機會，明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中、南部則是多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。
回溫時間曝光
此外，週末有一波寒流通過，加上受到輻射冷卻作用影響，吳聖宇表示，週日（8日）晚間到下週一清晨溫度會降至最低點，台北站有機會降到10度或以下，達到寒流門檻，到了下週一白天溫度才會回升，提醒民眾注意保暖、避免著涼。
更多東森新聞報導
急凍5度！全台冷吱吱 專家曝最冷時段
能量開始轉折！命理師點名４生肖舊怨解凍、財運回升
2026國運籤出爐！命理師：撐過農曆9月景氣將回升
其他人也在看
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能
[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。 林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。 林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。 林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水
今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天
生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！
最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
週末寒流南下「全台急凍」！氣溫像雲霄飛車 一圖看懂未來變化
要變天了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。
寒流發威「跌破10度」！11縣市低溫特報「連凍3天」7地非常寒冷
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
白天各地暖和 西半部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」
注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫
氣象署指出，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象專家賈新興今（5）日說，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，西半部恐出現5度低溫。
把握好天氣！今明乾燥溫暖如春 週末「凜冬再臨」
即時中心／林耿郁報導今（5）天各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間、清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。
寒流週末報到！氣象署估10度以下低溫遍及全台 賈新興警告最冷下探5度
根據氣象署表示，今（5）日各地天氣為多雲到晴，白天氣溫偏高，南部高溫達30度，中北部為27至28度，宜花東則為24至25度，整體感受偏暖。不過，明日（6日）起鋒面接近，雲量增多、降雨機率提高，白天高溫略降至22至26度。謝佩芸指出，週六鋒面通過後寒流南下，氣溫將明顯驟降...
最快週五挑戰寒流！低溫「下探7度」 這天又一波冷空氣接力
今（5）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。預估明日白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。