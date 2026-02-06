跟好天氣說掰掰！週末濕冷恐跌破10度 回溫時間曝光

中央氣象署表示，受鋒面通過影響，今（6）日全台各地雲量增多並轉為有雨天氣，氣溫也比之前還要來的低。（圖／東森新聞）





跟好天氣說掰掰！中央氣象署表示，受鋒面通過影響，今（6）日全台各地雲量增多並轉為有雨天氣，氣溫也比之前還要來的低。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，週末起將有一波明顯的寒流南下，台北站有機會降到10度或以下，直到下週一（9日）白天時，溫度才會回升。

週末全台轉雨、降溫

中央氣象署指出，因鋒面通過，北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。從明（7）日開始，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區可能有局部大雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

廣告 廣告

吳聖宇分析，這次鋒前的暖濕空氣活動較以往更為顯著。跟以往不同的是，這波鋒面將導致南部地區先出現宇是。這種影響在進入春季後，會變得越來越重要，且隨著梅雨季臨近，暖濕空氣的強度與位置，將成為判斷鋒面是否夾帶強降雨及降雨時機的關鍵點。

今晚到明晨中層南支短波槽掠過台灣以北，同時底層東北季風明顯增強，吳聖宇表示，中彰投以北到宜花一帶將迎來雨勢最明顯的時段，雲林以南地區也可能有局部降雨機會，明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中、南部則是多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。

回溫時間曝光

此外，週末有一波寒流通過，加上受到輻射冷卻作用影響，吳聖宇表示，週日（8日）晚間到下週一清晨溫度會降至最低點，台北站有機會降到10度或以下，達到寒流門檻，到了下週一白天溫度才會回升，提醒民眾注意保暖、避免著涼。

更多東森新聞報導

急凍5度！全台冷吱吱 專家曝最冷時段

能量開始轉折！命理師點名４生肖舊怨解凍、財運回升

2026國運籤出爐！命理師：撐過農曆9月景氣將回升

