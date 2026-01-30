跟妻有「房產糾紛」百萬年薪業務嗆：想處理凶宅嗎？1句話慘賠2萬

記者陳弘逸／高雄報導

男子跟妻子因房產糾紛，竟傳訊息恐嚇對方「無恥、為錢無極限！嗜錢如命，你想處理凶宅嗎！」涉犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

高雄男子大壯（化名）從事保險業務，月薪10萬元，前年跟妻子小美（化名）因房產糾紛，竟傳訊息恐嚇對方「無恥、為錢無極限！嗜錢如命，你想處理凶宅嗎！」此舉讓妻子心生畏懼一度不敢回家，無奈選擇報警求助。法官認為，大壯是具社會經驗的成年人，能理解行為具恐嚇危害安全之意，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）2024年8月16日下午1時許，跟妻子小美（化名）發生爭執，丈夫傳訊息給妻子「無恥、為錢無極限！嗜錢如命，你想處理凶宅嗎！」內容令她嚇到一度不敢回家，心生畏懼之下，才選擇報警求助。

廣告 廣告

大壯否認恐嚇犯行，辯稱並沒有實際做出任何對妻子不利的行為，案發時只是出於氣憤，且她並沒有因此心生畏懼，案發後仍共同生活在同一處所，因此並無感到心生畏懼。

還原雙方爭執經過，大壯表達，若小美要賣掉房產，會因為逼到走投無路，在裡面死掉，顯見雙方房產糾紛，才會傳送帶有危害生命、身體及財產安全的訊息。

法官審酌，大壯高職畢業，從事保險業務工作，月薪10萬元，薪資非微，已婚有2名成年子女，為年滿57歲具社會經驗的成年人，能理解行為具恐嚇危害安全之意，因此未採信說詞。

法官認為，大壯本應跟妻子互相尊重、理性溝通，卻因房產糾紛，傳訊息恐嚇，顯見自我情緒控制能力欠佳，法院審理後，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

更多三立新聞網報導

台北市中山區驚傳墜樓案！男子不明原因墜地當場身亡…身分、死因待查

宜蘭警界再傳風紀案！偽造敘獎、違法查個資…他涉嫌貪污遭羈押禁見

搭高鐵商務艙後座媽媽「縱容小孩」猛踢椅背！惱羞嗆7字…他卻倒大楣

跟妻子離婚24年…前夫戶口離奇多個兒子！他「排除血緣」斷親子關係

