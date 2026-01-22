跟婁峻碩相戀9年 焦凡凡靠「1招」訓夫：在外面多說他好話

焦凡凡提醒自己要有媽媽的樣子。（圖／menomeno X 人類圖畫館）

焦凡凡作客Podcast節目《好丫》，懷孕中的她開心分享孕期心情，學會放慢節奏，有次口渴豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，她笑說：「現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」老公婁峻碩在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子。」夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得很不可思議。

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」！未料她打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

至於愛情長跑秘訣?焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，她自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」

焦凡凡當年以YouTuber身分大膽接下金鐘獎紅毯的主持重任，張景嵐好奇為何會接下這種「被罵的工作」，這工作已時隔四年，她自剖心境：「我是為了證明我可以當女藝人，現在回頭看，沒有人再定義你，就算是你是YouTuber、網紅出身，你今天已經站上另外一個位置，不需要去一直想你是YouTuber所以你不需要認真主持，這是我一直在為自己找的藉口，我已經站上這個位置應該更專注在本身事情上。」如今回想當時的自己，她承認當初心智是不夠成熟的，還是做得不夠好。

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台?如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」

焦凡凡作客Podcast節目《好丫》。（圖／menomeno X 人類圖畫館）

