跟媽媽吵架！ 52歲男子疑縱火燒屋 警消破門救人送醫

高雄小港區桂陽路上，22號晚上十點半左右，發生一起洗衣店火警，第一時間濃煙密布，嚇壞了附近民眾，消防到場在二樓找到，女屋主52歲的兒子，當時他已經陷入昏迷，原本以為是一場意外，經過了解，疑似是有人縱火。

消防隊抵達現場後立即展開救援行動，一邊使用破壞器材切割鐵門，一邊架設梯子準備從二樓進入。當時透天厝已經濃煙密布，且有人員受困的消息傳出。有目擊民眾表示，消防隊員非常勇敢，拿著樓梯爬上二樓進行救援。消防人員優先從二樓進入室內搜救，同時在一樓開始灑水灌救。雖然火勢在10分鐘內就被撲滅，但消防人員在二樓發現一名男子已陷入昏迷狀態。

消防人員優先從二樓進入室內搜救，同時在一樓開始灑水灌救。（圖／TVBS）

附近居民描述，當晚10點多就聞到屋內有異味，由於住在隔壁，煙味已經飄進他們家中，於是跑出來查看，聽到對面有人喊隔壁著火了。另有目擊者表示，疑似是在樓下縱火，整個鐵門都關起來，導致濃煙全部往上竄。

消防人員在二樓後方找到一名男性患者，緊急將他救出送醫。（圖／TVBS）

高市消防局第三副大隊長洪聖儀表示，消防人員在二樓後方找到一名男性患者，緊急將他救出送醫。當時這名男子意識模糊，但對疼痛刺激仍有反應。洪聖儀進一步透露，初步了解可能是家人之間有些糾紛導致此事件。

幸運的是，這起火警沒有延燒到鄰近住戶，而女屋主當時正好外出，因此躲過一劫。52歲的男子送醫後生命跡象已趨於穩定。目前警消除了要找出確切火點外，也將等當事人情況穩定後進一步釐清事發原因。

