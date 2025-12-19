跟家中毛孩穿上親子裝 Abercrombie & Fitch首度推出萌寵系列

Abercrombie & Fitch成人毛衣能與家中萌寵穿上象徵「家人連結」的暖暖心意。男女共版標語針織毛衣NT3,690（onefifteen初衣食午提供）

美式休閒品牌Abercrombie & Fitch第一次推出Pet Collection萌寵系列，以時尚、趣味與經典美式假期元素打造毛孩專屬的冬季穿搭儀式感。品牌將滑雪假期、復古針織與節慶色彩延伸至寵物服飾，讓毛小孩與主人能在寒冬中穿上呼應彼此的新衣，無論是散步、度假，或拍攝節慶家人合照，今年歲末最可愛的時尚焦點，絕對交由家中的寶貝毛孩接棒！

本次萌寵系列推出兩款全新造型，靈感皆源自冬季滑雪假期；針織毛衣上社群感十足的Après Ski Instructor（滑雪後）字樣，以幽默態度號召眾人一起享受滑雪後的社交派對，使用節慶感十足的紅色搭配奶油白字樣呈現復古風格。針織材質柔軟舒適，讓毛孩一穿上，瞬間化身雪地度假村裡最吸睛的小小指導員，療癒度破表。

Abercrombie & Fitch寵物針織毛衣。NT$1,790（onefifteen初衣食午提供）

另一款寵物版Ski Club Mini Hoodie，則延伸自A&F休閒基因打造出迷你連帽上衣，將整片滑雪場即景以插畫形式印在寵物背面，色彩斑斕的人們在場上滑雪，既俏皮又帶有冬日氛圍。對應款的成人圓領毛衣，則有刺繡圖騰方式呈現款式各異的滑雪撬，讓主人與毛孩一起展示最具趣味的冬季滑雪場景穿搭。

（右起）Abercrombie & Fitch寵物連帽上衣NT$1,390、男女共版滑雪場針織毛衣NT$3,690。（onefifteen初衣食午提供）

