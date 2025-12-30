跟家人全鬧翻！藝人曹西平家中猝逝 沒人處理後事將司法相驗

藝人曹西平29日晚間被發現在家中猝逝，因家人不願處理後事，將改由司法相驗。（圖／報系資料照）

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，其34歲吳姓乾兒子發現時，他已無生命跡象，且身上出現屍斑，吳男表示放棄急救，目前遺體已送往板橋殯儀館，但由於曹生前與家人不睦，沒有人願意協助處理後事，警方只好改成司法相驗。確切案情則仍待進一步離清。

據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上還需要屍斑和僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。

曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬，稱不願處理後事，因而無法完全行政相驗，改由司法相驗，確切案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

看到真本事1／壽險業肉搏戰2026開打 真槍實彈獲利盈虧難以遁形

資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲