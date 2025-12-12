跟布萊德彼特一起重回F1的熱血沸騰 《F1電影》正式登上Apple TV串流平台
F1 2025世界冠軍甫出爐，賽季話題持續燃燒！創下多項票房紀錄的《F1電影（F1 The Movie）》日前已正式於串流平台登場。這部史詩賽車鉅作由奧斯卡金獎得主布萊德彼特（Brad Pitt）領銜主演，並集結了《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導與監製，以及曾獲七屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓（Sir Lewis Hamilton）共同擔任監製攜手打造。《F1電影》現已登上Apple TV串流平台，讓影迷在家也能再次感受極速賽道的震撼。
《F1電影》今年橫掃全球票房，寫下6.3億美元的亮眼成績，成為影史最賣座的體育主題電影，口碑同樣出色。該片在爛番茄評論網維持82%新鮮度、爆米花指數97%高分好評，可謂叫好又叫座，並入圍最佳電影與票房成就獎與最佳原創配樂－電影類等兩項金球獎。日前Apple TV同步驚喜釋出全新熱血預告與劇照，讓影迷一窺更多精彩畫面。
《F1電影》劇情講述傳奇賽車手桑尼海耶斯被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時追逐最後一次救贖的機會。豪華卡司陣容方面，除了布萊德彼特之外，還包含奧斯卡獎提名《伊尼舍林的女妖》凱莉肯頓（Kerry Condon）、奧斯卡金獎得主哈維爾巴登（Javier Bardem）、《王冠》艾美獎得主托比亞曼齊司（Tobias Menzies）、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》莎拉奈爾斯（Sarah Niles）、《追殺夏娃》金波德尼亞（Kim Bodnia）和《海盜追殺令》山姆森卡優（Samson Kayo）皆參與演出。《F1電影》現已於Apple TV熱播中。
