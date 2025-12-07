跟恐龍一樣老、跟鉛筆一樣小 專家搶救極危之魚

古巴雀鱔是1.4億到1.5億年的生物遺跡，「跟恐龍一樣老」。路透社



在加勒比海地區最大濕地深處，古巴專家小心翼翼把體型與小鉛筆差不多的古巴雀鱔的魚苗，放進薩巴塔沼澤（Zapata Swamp），這個存在了1.4億到1.5億年「跟恐龍一樣老」的生物遺跡，在種種威脅下被列為極危（CR）物種，專家正努力阻止牠走向滅絕。

路透社報導，生物學家赫塔多（Andres Hurtado）說古巴雀鱔（Cuban gar）是「古巴魚類中的一顆璀璨明珠」，是「存在了1.4億到1.5億年的生物遺跡」，英國《獨立報》稱牠「跟恐龍一樣古老」。

古巴生物學家致力復育被列為「極危」的古巴雀鱔。路透社

古巴雀鱔體型細長，吻部佈滿利牙，在長期過度捕撈、棲息地喪失，以及1999年外來物種尖齒鬍鯰（African Walking Catfish）入侵等打擊下，2020年起被列入國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄「極危」物種。

專家稱古巴雀鱔是古巴魚類中的一顆璀璨明珠。路透社

赫塔多和他的團隊在沼澤附近繁殖古巴雀鱔，再將魚苗放歸野外。魚苗的體型跟小枝鉛筆差不多，加上體黑，一放入沼澤便隱身，赫塔多說很難計算目前野外數量，也無從得知努力保育的成果如何。

古巴生物學家在薩巴塔沼澤放歸古巴雀鱔魚苗。路透社

不過他相信復育已經有了初步成果，因為漁民捕魚時已經開始抓到牠們，薩巴塔沼澤國家公園（Zapata swamp national park）管理員阿布雷烏（Eduardo Abreu）說：「漁民告訴我們古巴雀鱔就在這裡，或許不像以前那麼多，但確實在這裡，已經形成一個穩定的種群了。」

