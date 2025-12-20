「跟想像不一樣」 同梯：張文想退伍「故意酒駕」

無線電通信中隊（圖／翻攝臉書）

張文原本在學校表現優異，但在空軍服役期間，他的同梯透露，因為軍中跟張文想像中不太一樣，導致他個性變得孤僻，並且急於退伍。 張文入伍服役於無線電通信中隊，主要負責通信維修工作。 同梯透露，張文故意酒駕以期被迅速汰除，服役不到一年在111年被空軍汰除。

無線電通信中隊（圖／翻攝臉書）

張文去年未報到教召，涉嫌妨害兵役罪，於今年七月被通緝。 張文的同梯透露，他入伍後不久就發現軍中生活與預期不符，變得沉默寡言，並在不到一年的時間內就極力想要退伍。 張文的父母表示已經有兩年沒有與他聯繫，而他在高雄的哥哥則表示已五年未見面。

張文關鍵五年（圖／TVBS資料畫面）

張文的行為和態度的變化，使得外界猜測這五年的軍中生活可能是他人格轉變的關鍵原因。 張文的軍中生活包括每天的例行檢查和維修保養工作，前退役中將張延廷，這種團體生活和拘束可能導致他感到壓抑，並可能受到同僚的排擠。 張文的這五年的經歷，包括他的酒駕行為和被通緝的事實，成為警方調查其犯罪動機的關鍵時期。

