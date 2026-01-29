跟我打炮很爽！藝人NONO涉7起性侵案一審只判2年半 二審最終辯論日訂了

NONO涉及性侵一審判2年半，二審仍拒認罪，全案將於2/12辯論。侯柏青攝。



藝人NONO（本名陳宣裕）涉嫌7起性侵、猥褻案遭起訴，犯案時還噁喊「跟我打炮很爽」、「有沒有看過這麼大的？」但一審只認定一案輕判2年半，檢辯上訴二審纏鬥。高院今天再度開庭，NONO穿著一襲黑西裝現身，庭訊後表情嚴肅，記者多次問他「有和解嗎？」他都當作沒聽見。據了解，合議庭已定2/12開庭進行最終辯論。

不過，NONO面臨的麻煩不只這一起官司，士林地檢署另起訴NONO利用工作機會犯下2起性侵案，案件仍在士林地院審理中，檢方痛斥他對被害人身心造成重大影響，建請法院重判。

NONO性侵案由網紅「小紅老師」揭發並提告，她還收到多名受害者訊息，全案原由台北地檢署偵辦，事後因管轄權問題移轉士林地檢署偵辦。

小紅老師到台北地檢署告NONO。資料照。侯柏青攝

士檢查出，NONO共犯下7起性侵猥褻案，共有6女受害。據調查，NONO於2008年間，透過交友網站認識一名女網友，找藉口載回自己家後，粗魯地撕破絲襪試圖性侵害，女方不斷掙扎並聯絡男性友人求救成功。

翌年，他在車上強吻女子並襲胸摸臀，女方原本隱忍，但NONO因工作入住台中某酒店，他竟利用女經紀人為藉口不斷邀約女方，女方勉強前來，女經紀人當時安撫女方「不會有人強迫你做不喜歡的事」，女方半信半疑進入NONO房間，NONO卻露下體還猥瑣地說，「有沒有看過那麼大的？」隨後性侵害得逞，還無恥撂話，「反正沒射精不算，看妳叫的那麼慘，這次就先放過妳。」

但NONO沒有停手，2011年間，NONO約一名女網友，載往人少的停車場性侵；同年，NONO在錄影時看上一名亮眼女子，將她載往大稻埕停車場試圖性侵，因女方頑抗未得逞。NONO在2013年間也曾在錄影時尾隨化妝師，闖入宜蘭縣議會女廁襲胸，還脫口「跟我打炮很爽」，但他正在解褲頭時，女方突拿電擊棒電他，NONO匆忙逃逸。檢方痛斥，NONO「品行低劣」、「未見悔意」，建請法院重判。

不過，NONO在一審開庭狡辯，多次強調不認識被害人，一審認定只成立一案，輕判2年半。檢辯上訴二審。

高院今天再度傳喚NONO到庭，他今天穿著一襲黑西裝現身，庭訊歷時50分鐘結束，記者問他「要不要和解？」、「認罪嗎？」他均不發一語，直接撇頭離去。高院定2/12進行最終辯論，他能否脫罪，就看這一役能否說服法官。

