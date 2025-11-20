跟房價一樣貴！ 「破千萬音響」登場 常見買家曝光

台北國際音響展盛大開幕，展出多款價值千萬元的頂級音響設備，包括採用鑽石切面高音的頂級喇叭、德國名廠擴大機，以及重達350公斤的鋁合金音響，吸引眾多民眾前往參觀。最引人注目的是一套價值新台幣1500萬元的音響系統，由葡萄牙串流機和法國DA轉換器組成。現場還展示了一條價格高達新台幣166萬元的平衡訊號線，讓參觀民眾驚呼連連！此次展覽不僅展示了音響技術的最新成果，也讓大家了解到音樂愛好者為追求完美音質所願意投入的熱情。

台北國際音響展，破千萬音響登場。（圖／TVBS）

台北國際音響展於20日盛大開幕，展出多款價值千萬元的頂級音響設備，吸引眾多民眾前往參觀。展場中展示的高端音響包括採用鑽石切面高音的頂級喇叭、德國名廠擴大機，以及重達350公斤的鋁合金音響。據了解，目前市面上中階音響設備價格約在100至200萬元，而高階設備則可能高達千萬元。台北市電器公會理事長廖全平透露，這些高價音響的主要購買族群包括科技業大老闆和醫師等工作壓力大的專業人士。

此次音響展中最引人注目的是一套價值1500萬元的音響系統，由葡萄牙串流機和法國DA轉換器組成。現場還展示了一條價格高達166萬元（46200歐元）的平衡訊號線。音響品牌負責人賴志昕表示，這些高端設備不會有音箱共振的問題，能夠無損地還原音樂。民眾參觀後紛紛表示驚訝，有經驗的愛好者認為，能夠聽出音質差異的中階設備約需500至600萬元。

千萬音響常見買主，理事長說明曾聽過醫生或科技業老闆下班後紓壓聽音樂。（圖／TVBS）

除了靜態音響展示，現場還提供沉浸式體驗，包括配備6軸轉動功能的劇院動感座椅，能夠隨著電影情節進行震動、傾斜和旋轉等動作，讓觀眾身歷其境。這種座椅可以與各種媒介播放的影片連動，大幅提升觀影體驗。廖全平指出，科技業大老闆們雖然忙碌，但經濟能力強，對音響音質的享受非常重視，願意投資高價設備來放鬆身心。

沉浸式體驗，6軸劇院座椅震動和傾斜同步電影。（圖／TVBS）

對於一般民眾來說，這次展覽無疑是開眼界的好機會。不少參觀者表示，雖然這些頂級設備價格不斐，但能夠近距離欣賞並了解高端音響的魅力，也是一種難得的體驗。有民眾分享，自己想購買的中階音響設備大約需要100至200萬元，反映出高品質音響市場的價格區間。整體而言，此次台北國際音響展不僅展示了音響技術的最新成果，也讓大家了解到音樂愛好者為追求完美音質所願意投入的熱情。

