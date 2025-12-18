跟新婚一周男星出差 YouTuber咪蕾急撇清：他不是我理想型

外景節目《自由的旅行者》第二季將於20日首播，主持人融融與此次韓國行搭檔YouTuber咪蕾今（18日）合體宣傳，第一季土耳其行搭檔的圖佳也驚喜現身，送上精心準備的祝福小禮。今年10月甫結婚的融融，新婚不到一周便飛往韓國工作，圖佳特別準備土耳其男生的強身法寶「堅果」，期待融融接下來有好消息；同時也花了三天時間親手製作土耳其馬賽克燈送給咪蕾，祝福她未來的演藝事業能像燈飾一樣亮眼。

《自由的旅行者》第二季開播，圖佳（圖中）驚喜現身祝福，主持人融融（圖右）與搭檔咪蕾（圖左）開心收到祝賀禮物。（圖／八大電視）

融融、咪蕾從韓國釜山出發，一路開車自駕往北，最終抵達首爾。融融透露，不僅從南到北，還有東西向深入各地，來回穿梭總計車程達四千公里。18天的拍攝期間，兩人從原本不熟悉的夥伴，逐漸培養出如兄妹般的情誼。咪蕾表示，融融常幫她拿東西、相當照顧同伴，連小細節都記得；融融則笑說，行程一開始有時得凌晨兩、三點出發，長時間拍攝下來，發現咪蕾已呈現放空狀態，他就會適時搭話填補空檔。隨著相處時間增加，兩人更熟悉彼此的節奏，默契也愈來愈好。

《自由的旅行者》第二季前往韓國，主持人融融（圖左）與搭檔咪蕾（圖右）在韓國感受文化之旅，更少不了大飽口福。（圖／八大電視）

融融自曝，老婆起初還會虧他，笑說他和咪蕾拍攝時靠得很近，他也明白這只是另一半的玩笑話，「她知道這是夢想也是工作，其實很放心。」咪蕾趕緊補充：「融融不是我的理想型啦！」記者會上，咪蕾也大方公開自己已有交往五年的台灣男友，是符合她「會做早餐」條件的對象。

咪蕾表示，在結束《自由的旅行者》第二季拍攝後，曾和男友及男友家人一起飛回韓國，雙方家長也首次見面。她透露，媽媽對男友並沒有特別意見，只是微笑回應，「但她知道我的個性比較外放，有一個性格沈穩的對象，媽媽會比較放心。」

《自由的旅行者》全新第二季將自20日起，每週六晚間8點於八大綜合台首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導