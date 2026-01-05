跟日本知名軟糖包裝長超像 台旅客誤食傻眼：大家小心

日本糖果公司「UHA味覺糖」推出「コロロ軟糖」深受不少台灣人喜愛，近日一名網友分享買到一款與軟糖包裝極相似的商品，打開一吃驚覺不對勁，原來是護手霜而非食品！

左圖為真的可食用的「コロロ軟糖」，右圖為「護手霜」。（組圖／翻攝自コロロ軟糖官方網站、粧美堂官網）

網友在Threads發文分享買到一個包裝寫著「コロロ軟糖」的商品，當下以為是果凍飲品，結果一吃發現怪怪的，仔細一看包裝上面寫著英文字「hand cream」，原來該商品是做成「コロロ軟糖」包裝的「護手霜」，上面還寫著「do not eat」的警告標語。

該網友把不小心誤食護手霜的影片PO網，提醒大家「真的長得超像果凍的」，請大家小心別食用。這篇貼文曝光後，也引來其他網友熱議，網友們紛紛留言「雖然hand cream寫在中間，但這包裝還有那圖片真的超像食物，第一眼真的會覺得是吃的哈哈」、「就算我看得懂日文我可能也會吃下去」、「我看好久真的以為是軟糖」、「這包裝確實是蠻像果凍，太容易被誤導是可以食用」。

