跟日本遊戲IP合作！嘉義縣台灣燈會首見「超級瑪利歐」燈區

2026年的台灣燈會，將在嘉義縣登場，縣府8號上午也公布了活動亮點以及小提燈造型，原來這次台灣燈會首次跟日本知名IP超級瑪利歐合作，將打造一座兩公頃的特色燈區，小提燈也是遊戲磚塊造型，讓不少人感到驚豔。

圖／TVBS

活動主持人：「這次我們超級瑪利歐親自現身。」

日本知名遊戲IP瑪利歐一進場，立刻爆出一陣的驚呼聲，因為明年初，即將登場的台灣燈會，將首度跟日本遊戲公司合作。

嘉義縣長翁章梁：「會投影對不對，(會投影)，然後會有小星星對不對。」

廣告 廣告

就連會場發放的小提燈，都是遊戲中的磚塊造型，但真正讓人驚豔的，是活動會場，將出現一座以超級瑪利歐為主題的特色燈區，還能跟遊客一起互動。

嘉義縣長翁章梁：「享受瑪莉歐的最新玩具，那現場還有一些超級玩偶，裡面的明星會出來跟大家拍照。」

除了要吸引遊客來逛台灣燈會，嘉義縣也趁機行銷在地景點美食及伴手禮，因此除了跟國內多家知名旅行業者，還跟日本最大的旅行社合作，推出五條專屬的旅遊路線。

活動主持人：「哦，太新鮮了，尚青的...尚青的，讚讚讚。」

台灣燈會睽違八年，再度回到嘉義縣，雖然場地依舊，但活動推陳出新，仍驚喜不斷。

更多 TVBS 報導

迎接明年台灣燈會！ 嘉義縣十大美食美景票選起跑

記得儲水！5縣市今起停水 影響時間、範圍一次看

快看你的2026年生日運勢！前百名竟沒「這個月」 哪天最倒楣？

中正萬華混戰！ 應佳妤：要選的話 我準備好了

