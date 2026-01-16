跟時間賽跑！無助妻寒冬深夜攔嘸車 暖警鳴笛開道3分鐘救命

許姓女子攔車求助，表示其63歲丈夫陳男突然身體不適，情況緊急。新北市保安警察大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市保安警察大隊員警13日晚間執行巡邏勤務時，於22時54分途經板橋區中正路時，突遭民眾許姓女子攔車求助，表示其63歲丈夫陳男突然身體不適，情況緊急，員警見狀不敢大意，立即協助鳴笛開道載送陳姓夫婦，這趟平時需要10分鐘的路程，員警僅用短短3分鐘，便將夫妻倆平安送抵亞東醫院急診就醫。

新北市保安警察大隊指出，事發當時正值深夜，氣溫寒冷，因為丈夫陳男在家中突感身體不適，並出現盜汗、四肢癱軟等症狀，妻子許女隻身攙扶著虛弱無力的陳男，心急如焚的在路口要招計程車，卻遲遲沒有計程車經過；此時，新北保安大隊員警正好巡邏經過，看到路旁站著2名無助二人家，便毫不猶豫立即下車詢問狀況，在研判陳男病況緊急，恐無法拖延後，隨即通報勤務指揮中心，沿途開啟警示燈及鳴笛示警，在確保行車安全的前提下，將原本約3公里、需10分鐘的路程，縮短至3分鐘內，平安將民眾送達亞東醫院急診就醫。

陳男夫妻抵達醫院下車時，對員警即時伸出援手深表感謝，陳男還以虛弱的語氣，勉強擠出「謝謝」兩個字，讓寒冷的深夜多了一份溫暖。

新北市保安警察大隊表示，員警除維護轄區治安外，守護民眾生命財產安全也是責無旁貸，呼籲民眾若遇緊急狀況，可立即撥打110報案，向警察單位尋求協助。