跟時間賽跑！羅馬中世紀塔樓坍塌 持續救援受困工人

位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓，周一發生部分坍塌。

義大利羅馬市中心一座中世紀塔樓部分坍塌，導致一名工人被困，另外有多人受傷。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，義大利當地周一上午11時30分，位在著名的羅馬廣場邊緣，靠近鬥獸場的孔蒂塔樓，部分坍塌，有三名工人從廢墟中被救出，其中一人傷勢嚴重。羅馬尼亞外交部表示，受困工人持續和救援人員保持聯繫，他是羅馬尼亞公民，另外一名受到輕傷的工人，也是羅馬尼亞公民。

報導指出，這個塔樓已經對大眾關閉多年，在進行保護修繕工作時，其中一部分坍塌了。羅馬市長說，現場情況複雜，因為裡面有人被困。義大利總理梅洛尼發文，向在廢墟下與死神搏鬥的人及其家人致上最深切的慰問，誠摯希望最後有好的結果。

根據報導，工人年過60歲，救援工作一度被迫中斷，因為這座29公尺高的塔樓，第二部分再次開始坍塌，磚塊如下雨般落下，揚起漫天塵土。警方表示，這座塔樓沒有立即倒塌的危險。救援行動動用了起重機和無人機。BBC報導，這座建於13世紀的塔樓，是羅馬廣場的一部分，羅馬廣場是市中心的主要旅遊景點，和主要遊客區之間隔著一條馬路。出於安全考慮，警方已經封鎖了周圍街道。