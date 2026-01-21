跟朋友大聊性生活 林可彤自豪「穿脫內褲是少女」

林可彤、林又立創立品牌「HYPHY」。（圖／HYPHY）

林可彤去年舉家搬到美國，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」她趕緊推薦自己品牌「HYPHY」私密噴霧、慕斯給對方，朋友還戲稱林可彤是「女明星界的安陵容」，因為她親手參與產品調香，林可彤開玩笑發下豪語：「今年希望以此產品增加台灣的生育率！」

林又立下個月就將「卸貨」。（圖／HYPHY）

林可彤表示，由於台灣氣候潮濕、夏天悶熱，不少女生容易在經期造成私密處氣味不舒服，她希望讓女生邊幫「妹妹」清潔、邊敷泡泡保養，「我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道！」

懷孕中的林又立成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，包括私密平衡噴霧和潔淨慕斯，每一批打樣她都二話不說搽在身上。林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但她很驕傲「妹妹」非常健康，完全沒暗沉，「真的好想給大家看看before /after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想……多花點錢在自己身上了！歡迎各位產後婦女來HYPHY花錢找自己喔！」

