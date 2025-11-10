跟未成年小女友嚐禁果2次就中獎 桃園男「管不住小頭」下場慘

桃園許姓男子因與未滿16歲的小女友發生2次性關係，進而讓對方懷孕，女方母親憤而提告，桃園地院判處許男應執行有期徒刑9月。資料照片

桃園市許姓男子，2022年交往1名未滿16歲的小女友A女，雙方發生2次性行為，後因女方懷孕，A女母親知情後憤而提告妨害性自主，許男開庭時坦承犯行，地院以簡易判決處刑，判處許男對14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑9月，可上訴。

據了解，許男與A女交往時，即知對方為未滿16歲的未成年女子，但仍難以克制自己的性慾，分別在2022年12月3日及11日，2度於自己住處與對方發生性關係，進而導致A女懷孕，A女向母親告知後，女方母親怒告許男妨害性自主。

案經移送、起訴後，許男於桃園地院準備程序時坦承犯行，合議庭認為宜用簡易判決處刑，受命法官認為，許男明知女方為未成年，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，未能克制己身情慾衝動，行為欠缺法治觀念，除了有礙A女身心健全發展，亦損其對於正確兩性關係的認知與判斷，更使對方懷孕，所為應予指責。

但考量許男犯後坦承犯行並與對方及其母親達成和解，且許男犯行時，2人為交往中的情侶，也未違反對方意願，並審酌許男該案前並無相關前案紀錄、國中肄業智識程度、職業、家庭經濟情況等一切情狀，依《刑法》對14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑9月，全案仍可上訴。



