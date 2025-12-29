跟水溝惡臭說掰掰！潮州污水下水道用戶接管動工

潮州鎮汙水下水道系統管線及用戶接管工程，29日舉行開工典禮，內政部長劉世芳（左三）與屏東縣長周春米（右三）共同主持。（羅琦文攝）

潮州鎮是屏東縣人口數第2多的行政區，長期沿民治溪兩岸發展，居民日常生活產生的民生污水多直接排入側溝後流入民治溪，導致居家環境衛生不佳，為改善河川水質污染問題，屏東縣政府進行潮州鎮污水下水道系統管線及用戶接管工程，今（29）日舉行動工典禮，由縣長周春米、內政部長劉世芳共同主持。

屏東縣長周春米表示，污水下水道系統是現代化城市不可或缺的基礎建設，潮州為屏東縣第2大人口鄉鎮，縣府自107年推動潮州下水道工程，採2期執行，分別為107年至117年及118年至123年，工程總經費逾38億元，目前第一期污水幹管工程業已完工，水資源回收中心持續施工中，並同步推動第一期管線與用戶接管作業，相關工程經費約2億8590萬元，預計116年11月完工。

廣告 廣告

潮州鎮汙水下水道系統管線及用戶接管工程，29日舉行開工典禮。（羅琦文攝）

周春米說，污水下水道系統是看不見卻極為重要的良心工程，本次第一期管線及用戶接管工程範圍主要位於潮州鎮民治溪以南、介壽路及志成路，未來第一期工程完成後，將可提供每日4200噸污水處理量，以及用戶接管1621戶，並有效提升潮州鎮公共污水下水道普及率約7.18％。

內政部長劉世芳表示，下水道工程完工後，預計約有4萬1000名民眾受惠，內政部負責經費、工程有專業單位，但還需居民忍受一時不便，下水道建設是一項不易推動的工程，不僅關乎環境衛生，更牽涉家戶端的配合與溝通，工程推動過程繁複且耗時，因此她也感謝地方民代與相關單位協助溝通協調，期盼工程能順利推動、如期完成。

縣府表示，潮州鎮污水下水道系統整體計畫內容，包含污水管線約27.74公里、用戶接管戶數1萬3380戶，並興建一座計畫平均日污水處理量約8400噸的水資源回收中心，計畫總建設經費約38億元，實施期程分為2期，自民國107年至123年，為期17年逐步完成。

縣府水利處表示，為改善居住環境並守護珍貴水資源，目前全縣已有屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮及潮州鎮等5大系統獲中央核定辦理中，縣府團隊將持續向中央爭取經費，積極推動公共污水下水道系統建設，污水建設正穩健向前推進。

更多中時新聞網報導

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料

抗癌5月生日報喜 沈玉琳明年復工