跟潤娥戀愛爆紅！《暴君的廚師》李彩玟不來台了 見面會喊卡網傻眼

記者林汝珊／台北報導

李彩玟出演《暴君的主廚》爆紅。（圖／Netflix提供）

韓國新生代男演員李彩玟，開拍前10天才臨時接演《暴君的廚師》，更以該劇爆紅，與女主角潤娥甜蜜火花，讓粉絲忍不住狂嗑。先前才宣布將於明年1月4日要在台大體育館舉行首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》，不料今（10日）臨時喊卡。

李彩玟見面會喊卡。（圖／翻攝自臉書）

主辦方表示，由於「不可抗力因素」，無法確保能為觀眾呈現完整的活動體驗，因此決定取消演出，對此深感遺憾並向粉絲致歉。已購票觀眾將全額退費，退票方式依照 ibon 系統操作辦理，相關資訊可至官方網站或客服中心查詢。

廣告 廣告

消息一出，引來粉絲抱怨連連，「場地票房不好就不能換場地嗎？真的太爛了」、「我的各種成本全白費了」、「好不容易買到好位置現在取消」、「不可抗力因素到底指什麼？」

更多三立新聞網報導

朱孝天「遭F4排除」自曝被退出真相 他不忍揭關鍵：羨慕嫉妒恨作祟

日本最可愛高中生出爐！16歲「制服蘿莉」奪冠 大眼甜萌爆紅

爆熱戀BTS柾國！aespa Winter遭嚴重性騷、侮辱 SM不忍了怒開告

洪氏姊妹新作來了！金宣虎高允貞《愛情怎麼翻譯？》上演心動戀愛

