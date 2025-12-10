跟父討嘸錢！頻喝酒鬧事 搬光弟傢俱變賣

圖/TVBS

新北市新店街頭打架的卓姓男子，竟然還因為討不到錢，搬光弟弟家中的家具拿去變賣，警方獲報到場時，他跑到住家總幹事的辦公室鬧事，造成電器損壞，朋友私下透露，嫌犯爸爸是國際學校的副校長，今年退休只為了照顧他。

偷搬家具畫面曝，離譜兄疑是國際學校前副校長兒。（圖／TVBS）

事發當天，身穿綠色外套、灰色長褲的卓姓男子慢悠悠地走到地下室，將頭探進辦公室窗戶，接著便在辦公室內大肆破壞。辦公室工作人員表示，電腦差點不見，電話機也壞掉了，樓上的公共電話也因此無法使用。目擊者見狀趕緊錄影蒐證，現場一片狼籍，文件四散滿地，電話和電腦都遭到損壞。

廣告 廣告

據了解，卓姓男子會被警方找上門，是因為他涉嫌洗劫親弟弟家中的傢俱。監視器畫面顯示，一輛搬家公司的貨車到場後，卓姓男子帶人上樓，開始搬走洗衣機、床頭櫃、床架等大型傢俱，全都拿去二手店變賣。二手家具公司負責人表示，當時卓姓男子說要賣洗衣機時，他感到很納悶，因為對方沒有要搬家，卻要賣掉洗衣機，卓姓男子只說想換新的。負責人還特別向警衛確認身分，得知卓姓男子和父親同住才稍微放心。他表示從未遇過「自己家裡人賣家裡人的」情況，而收購費用只有1000元，目前已達成協議將東西歸還。

住戶們形容卓姓男子「怪怪的」，「每天昏昏沉沉喝酒」，還提到他曾「砍他爸」、「搗毀辦公室」、「每天喝酒亂吐口水」等行為，甚至還帶人進入住家。調查顯示，卓姓男子住在弟弟名下的房子，疑似缺錢花用又跟父親討不到錢，才會變賣家中傢俱換錢。朋友私下透露，卓姓男子的父親是知名國際學校的副校長，今年才退休，母親是化妝品牌公司總監，但大兒子卻每天游手好閒，向長輩伸手要錢，這次還把歪主意打到家裡，鬧到警局，讓家醜外揚。

更多 TVBS 報導

「借錢」不成爆互毆 街頭大打出手 全掛彩

娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏

淡大生欠賭債 疑遭持槍恐嚇 押回租屋處

又是鋰電池？ 雅加達7層辦公樓烈焰奪22命 疑電池爆炸釀禍

