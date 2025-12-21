「跟爸媽說我愛他們」 北捷恐攻目擊者：亡者的心願轉達了

隨機殺人案犯張文19日晚間在北捷台北車站和中山商圈丟煙霧彈、隨機砍人，一名現場民眾表示，張文離開後他上前協助受傷民眾，能感受到傷者的意識逐漸消失，並留下遺言「記得跟我爸媽說我很愛他們」，昨（20）日這位民眾透露，傷者已經離世了，他因此依照對方的請託，把那段話轉達給對方家屬。

一名網友19日在Threads發文表示，上班地點就在捷運中山站附近，下班後到誠品逛了一下，突然有人衝進來大喊「有人拿刀」，接著人群開始逃亡，待張文離開現場後，現場民眾急忙協助報警、叫救護車，他也脫下外套幫受傷的人止血，儘管一直嘗試跟傷者說話，但還是能感受到對方意識逐漸消失，甚至請周遭民眾代為跟父母說很愛他們，讓他焦急地喊「你不會死！撐下去！」

廣告 廣告

原PO指出，等救護人員抵達後，他才發現自己的手上都是血，後續搭乘捷運回家的路上，數次坐過站還一度搭錯方向，這時他才驚覺自己受到不小的驚嚇，忍不住哭出來，感嘆說「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

原PO昨（20）日更新後續表示，從傷者家人口中得知對方已經離世了，他也依照對方的請託，代為轉達最後的那句話，「他直到最後一刻都很努力撐著，我想他真的盡力了」。

文章上線後逾250萬名網友瘋傳，不少人留言安撫「你做得很好了，不要自責」、「我今天有跟那個人擦肩而過，想到就很害怕」、「你很棒，請留意自己的身心狀態，有需要就去看醫生」、「謝謝你，你很勇敢」。

更多中時新聞網報導

《左撇子女孩》挺進奧斯卡國際影片15強

足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃

BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰