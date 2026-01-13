跟王彩樺見面就互扯頭髮 李千娜爆料火藥味十足

王彩樺與李千娜片中分飾正宮與小三，戲外2人私交甚篤，戲裡卻猶如仇人，一見面就不對盤。（華映提供）

第62屆金馬獎最佳動作設計得主《恨女的逆襲》13日舉行盛大首映記者會。聯訪現場氣勢浩大，監製何平、導演李宜珊率領主演蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷等人齊聚一堂。片中飾演正宮及小三的王彩樺及李千娜，今天再度相遇，一起合照就上演扯頭髮戲碼，李千娜更爆料：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋？她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高！」火藥味十足！

在片中飾演拳擊教練的蔡振南，今日驚喜「歸隊」。他透露當初與導演初次見面，接了幾拳手靶後深感不易，便主動要求上課。2個月的高強度訓練不僅讓他流汗數公升，連小腹都消了。蔡振南對林怡婷等年輕演員的不厭其煩地嘗試表示感動，直言：「此片讓我上了一課。」 入圍本屆金馬最佳新人的林怡婷則感性表示，南哥平時眼神銳利威嚴，但在煮飯戲中展現的溫柔父愛讓她深受溫暖。

廣告 廣告

《恨女的逆襲》13日舉辦首映會，李千娜（左起）、王彩樺、林怡婷、蔡振南、曾皓澤、黃惟、田翔元一同出席。（華映提供）

王彩樺為了貼近鬱悶角色，不僅增胖5公斤，更犧牲色相全素顏演出。她在戲中也挑戰了極高難度的技能——吹口琴。導演李宜珊指定要吹蔡振南的名曲《花若離枝》，讓王彩樺苦練十幾堂課。蔡振南對此笑稱，這首曲子難度真的太高，連他本人可能都吹不出來，對王彩樺的敬業深感佩服。

談及片中一場長達4分鐘的爆發吵架戲，王彩樺表示劇本給了個架構，其餘就由她與飾演老公的游安順自由發揮，她透露自己私下其實並不會吵架，一吵架就會大舌頭，但演戲就不會。當下她與游安順激烈大吵到丟東西、大喊，甚至引來鄰居拍攝差點報警，以為發生真實家暴。李千娜則為自己「平反」，透露原本練了一場拳擊對打戲，卻因調性問題被導演剪掉。導演李宜珊笑稱，若票房好會考慮釋出這段「夢境片段」作為彩蛋。

林怡婷雖是新人，但演出自然超群，也入圍了金馬獎最佳新人獎，她面對一眾戲精級前輩游刃有餘，她透露：「南哥飾演的是教練，所以一般的戲他眼神都很銳利威嚴，但有一場一起煮飯的戲，南哥的眼神超溫柔，充滿父愛，表演當下就被溫暖到。」而且有時蔡振南看林怡婷被教練盯太緊，還會刻意多跟林怡婷說話，幫她偷時間再休息一下。至於面對游安順的即興演出，她也能臨場反應。舉例來說，有一場戲是她質疑飾演父親的游安順對她造成的童年陰影，原本劇本上游安順的回應是不予理會。沒想到現場游安順卻冷回：「你皮啊！」，把她當場逼出淚來，冷暴力衝擊更勝劇本的文字。《恨女的逆襲》1月16日全台上映

更多鏡週刊報導

BTS宣布「BTS WORLD TOUR」台灣站 11月高雄連唱3天

朴敘俊《等待京道》虐出收視新高！ 「壓抑式哭戲」惹心碎：那是珍貴的季節

春聯、泡泡與新年祝福 白安《路邊野餐》巡演開年感動登場