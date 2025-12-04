跟總教練零互動？快艇無預警送走保羅 外媒曝光長期裂痕內幕

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

洛杉磯快艇昨（3）日無預警將將隊內傳奇老將克里斯・保羅（Chris Paul）「送回家」退出團隊，消息曝光後震撼全聯盟。從保羅在社群限時動態的反應可見，這項決定來得十分突然，不僅讓球迷錯愕，也引發外界質疑快艇此舉是否過於草率，甚至被形容為一場「公關災難」。

事件延燒之際，《ESPN》記者沙姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）於今日清晨揭露最新內幕。多位消息人士指出，這並非單一衝突釀成，而是雙方長期累積矛盾的結果。核心問題在於對「領導方式」的看法分歧——保羅習慣以直接、公開的方式要求管理層、教練團與隊友承擔責任，但這套強勢作風在快艇內部被視為干預過多，影響日常運作。

報導指出，這股緊繃關係在季中達到高峰。保羅與總教練泰倫．盧（Ty Lue）的互動降至冰點，甚至曾長達數週完全沒有對話，形成名符其實的「零互動」。這段關係惡化，被認為是快艇最後做出遣返決定的關鍵因素之一。

