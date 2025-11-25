跟習講完就致電高市 讀賣新聞：川普遏制北京但遠離日中對立

川普（左）和習近平通完電話後，隨即致電高市早苗（中） 圖：翻攝自白宮的Ｘ

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話後大作文章，川普隨即致電日本內閣總理大臣高市早苗。《讀賣新聞》稍早分析，川普希望在與中國之間的談判獲利，一方面希望遏制中國，一方面則想要在日中兩國的對立保持距離。

報導指出，高市早苗與川普通話半小時後，於東京時間25日上午11時左右，召開記者會講述她與川普之間的談話內容。高市指出，中國發動了一場真假參半的「情報戰」，試圖以此拉攏美國和國際社會。

廣告 廣告

高市早苗解釋說其和川普討論了「近期美中關係」，包括前一天晚上美中峰會電話的成果。川普強調他們可以隨時通話，凸顯了雙方關係的緊密。

報導指出，一位日本政府官員表示，在這一積極表態的背後，隱藏著一種危機感，即前一晚的美中元首通話「可能會給人留下川普偏袒中國而非日本的印象」。中國媒體大力散播川普表示理解中國在台灣問題上的立場，無疑清楚表明他的目的是拉攏美國，分化中日兩國。

報導指出，川普希望從與中國的貿易談判中獲益，並計劃明年4月訪問中國。同時，他也重視盟友在穩定稀土供應鏈等領域的合作，而中國正收緊稀土出口限制。

一位美國共和黨官員解釋道，「他真正的意圖是在遏制中國的同時，與中日衝突保持一定距離。」一位日本外務省高級官員則認為，川普在與習近平會晤後不久便致電日本首相，「表明他對日中關係感到擔憂，儘管他也渴望與中國展開對話。」

《讀賣新聞》指出，考慮到國際輿論，日中雙方的這種拉鋸戰可能還會持續一段時間。加強與國際社會的溝通，是日本的當務之急。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習通話 總統府：樂見有助確保區域安全的努力

川習通話是否涉及台灣議題？外交部：中國扭曲我國主權、二戰史實