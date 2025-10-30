跟習近平見面，川普給自己打「十二分滿分」！稀土、芬太尼、晶片三大僵局全解套，台灣議題「從未被提起」

剛結束與中國國家主席習近平會晤的美國總統川普（Donald Trump），在返回佛羅里達的空軍一號上，盛讚這次與習近平會晤「令人驚奇」（amazing），更為峰會成果打了「12分滿分」（a 12 out of 10）的川普式高分，不過至截稿為止，包括新華社、中國外交部官網，都沒有針對這次「川習會」的成果發布任何公報或官方解讀（只有介紹川習會兩人發言的外交部新聞稿），國際市場與各國政府也依舊在等待北京的「下半場」回應

儘管如此，英國《衛報》依舊整理了這次釜山川習會五個關鍵領域的突破：從元首互訪的政治默契、到攸關全球科技命脈的稀土供應鏈、從致命的芬太尼危機、到尖端AI晶片的科技戰爭、乃至於烏克蘭戰爭與台海和平兩大全球熱點。

峰會外交的華爾滋：川習互訪的政治訊號

在川普的描述中，美中兩國元首的個人關係與高層互動，似乎已經重回正軌。他對隨行記者透露，自己將於明年四月訪問中國，而習近平也將在「那之後的某個時間」回訪美國。川普特別提到，屆時的會面地點「可能在佛羅里達、棕櫚灘，或者是華盛頓特區」。其中海湖莊園（Mar-a-Lago）是川普第一次總統任內接待習近平的之處，象徵更具私人情誼、非正式的會晤風格；而華盛頓特區，則是代表著最正式、規格最高的國是訪問。川普將兩者並列，為未來的互動保留了最大的彈性。

更重要的是，在經歷了近年來雙方關係的急遽惡化——從貿易戰、科技戰、疫情究責與軍事對峙——美中高層互動幾乎停擺。若元首互訪得以成真，無疑是雙方關係止跌回穩的強烈訊號。這不僅是單純行禮如儀的外交排場，更是向全世界宣告美中溝通管道已經敞開，雙方有意管控分歧、避免走向全面衝突的「修昔底德陷阱」。

稀土難題已解？攸關全球科技命脈的礦物戰爭暫歇

「所有關於稀土的問題都解決了。那個路障現在已經消失了，稀土方面完全沒有問題了。」川普在空軍一號他表示，中國已同意達成一項為期一年的稀土供應協議，確保戰略性礦產的「持續流通」（keep those flowing）。川普所說的「路障」，源自中國商務部與海關總署日前發布的管制稀土出口公告，這項公告也引發全球科技產業的巨大恐慌。

川普宣稱獲得習近平為期一年的供應保證，最樂觀的預期認為，這項停戰協議未來也將獲得延長。這意味著全球科技供應鏈暫時解除了「斷鍊」警告，川普的對等關稅也從57%降至47% ，作為中國承諾繼續出口稀土、承諾打擊芬太尼貿易、恢復購買大豆的優惠待遇。然而這真的代表北京放棄使用稀土反制川普的關稅戰與科技戰，還是以「時間換空間」的緩兵之計？一年後當停火協議終止時，美中科技戰又會如何發展？暫緩稀土管制的相關執行細節，仍有待中國政府方面的正式確認。

中國承諾反毒，芬太尼關稅降為10%

芬太尼是近年美國社會最關注的公共衛生危機之一，美國緝毒局（DEA）多次指出，這些芬太尼的原料源自中國、地中海的販毒集團合成這個問題是社會與健康食品，更已成為一個高度政治化的國家安全食品。川普表示，習近平已承諾努力處理芬太尼及其前驅化學物質，他也決定給予關稅降級（20%降為10%）的反饋。然而魔鬼藏在細節裡。北京過去也曾做出類似承諾，但效果始終有限。如何有效管制眾多化學工廠的生產與出口？如何確保承諾不會再因為美中關係的其他波折而變卦？在雙方公布更多細節之前，這些問題的答案仍是未知數。

美中晶片大戰降溫：我們沒聊輝達，我們聊的是「很多晶片」

川普表示，他與習近平討論了中國向輝達採購晶片的事宜，但美國政府目前的角色更像是某種「生意人」。當被問及是否會允許輝達新款 Blackwell 人工智慧晶片銷往中國時，川普的回應是：「我們談論的不是輝達...而是晶片，你知道的，很多很多晶片。這對我們有利。」當川普明確表示重點不在輝達，或許意味著美國戰略底線上的鬆動，原先竭力阻止中國獲得最頂尖AI的想法有所改變，這對擔憂中國獲得軍民兩用技術的對中鷹派來說，顯然不是一個好消息；至於所謂「很多很多晶片」的講法，暗示華府可能允許企業向中國展示表現較差、不超過軍事應用紅線的「降規版」晶片。

烏克蘭與台灣：一熱一冷

至於全球關注的烏克蘭戰爭與台海情勢，川普在空軍一號上表示，美中兩國將合作應對烏克蘭問題，阻止更多人喪生。然而他也表示，當雙方陷入激戰，有時你只能任憑他們繼續打下去，太瘋狂了。不過對於台灣問題，川普卻說「事實上，我們根本沒討論這個話題」，在他拋出的美中關係「大和解、大交易」的樂觀圖象之中，台灣究竟被擺在什麼位置，美國的態度（或者說那句「台灣就是台灣」）又有什麼變與不變，現在只能等待北京宣布兩人談話的新聞稿，才能從事更進一步的解讀了。

中國外交部發表的「習近平同美國總統特朗普在釜山舉行會晤」全文： 當地時間2025年10月30日，國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普（川普）舉行會晤。習近平指出，中美關係在我們共同引領下，保持整體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。我願繼續與特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。



習近平強調，中國經濟發展動能不錯，今年前三季成長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口成長4%，這是克服內外困難實現的，得來不易。中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，我們有信心也有能力應付各種風險挑戰。中共二十屆四中全會審議通過了未來5年的國家經濟和社會發展規劃建議。 70多年來，我們堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，與世界各國分享發展機會。這是中國成功的重要密碼。中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也將為中美合作開闢更廣闊空間。



習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。中美經貿關係近期經歷曲折，也為雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入互相報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續以平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，並拉長合作清單。



習近平強調，對話比對抗好。中美各通路各層級應保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域合作前景良好，對口部門應加強對話交流，並進行互利合作。中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。明年，中國將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會。雙方可以互相支持，爭取兩場高峰會都取得正面成果，為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢獻。



特朗普表示，很榮幸能同習近平主席會面。中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處得非常愉快。美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更美好。中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會更大成就。中國將舉辦2026年亞太經合組織領袖非正式會議，美國將舉辦二十國集團高峰會，樂見雙方成功。



兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。



兩國元首同意保持經常性交往。特朗普期待明年稍早訪華，邀請習近平主席訪問美國。



蔡奇、王毅、何立峰等參加會見。

