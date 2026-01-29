跟老柯搶總召？宣布登記民進黨團幹部 蔡其昌：大家勸進下選擇站出來

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院本會期將屆滿，下會期將於2月24日開議，民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，「萬年總召」柯建銘日前表態，即將卸任，但隨後，公開表明再度競選，民進黨立委蔡其昌今（29）日發文表示，在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。

蔡其昌今（29）日在Facebook發文表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，我都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌指出，我並不是一個習慣談論位置或角色的人。對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，我其實思考了很久的時間。

蔡其昌說，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌表示，在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，我都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，蔡其昌強調，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

