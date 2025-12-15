跟胞姊謝衣鳳爭2026彰化縣長提名？ 謝典霖：目前就是把議長角色做好做滿

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各政黨積極布局2026地方選戰，其中國民黨位在彰化縣的有力人選被認為是立委謝衣鳳，但她尚未表態，不過，傳出胞弟、彰化議長謝典霖有意爭取參選。對此，謝典霖昨(14)日晚間也發文回應，表示現階段未做最後決定，目前就是全力拚守議會席次、穩定議會運作，把議長角色做好做滿。

謝典霖表示，2026五合一選舉，各縣市都陸續在進行協調整合，尤其彰化縣對國民黨來說是很重要的選區。對他個人來說，目前就是全力拚守議會席次、穩定議會運作，並把議長的角色做好做滿。

至於外界關心的其他可能性，謝典霖強調，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論，但他認為只要2026年選舉的基礎打好，2028重回藍天執政的機會就大。畢竟2026地方選戰也是對總統賴清德施政的不信任投票。「我相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人。」

