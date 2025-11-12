跟臉書經典功能說掰掰 「2按鈕」退場時間曝
Facebook母公司Meta於10日正式宣布，旗下兩項經典外部社交外掛「讚」（Like）與「分享」（Share）按鈕將在明年2月10日停止運作。這兩項功能主要應用於第三方網站，而他們曾是Facebook早期推動跨站互動的重要工具。
Meta於官網發布公告指出，這次變動不需要網站管理員特別操作，但若想提前移除外掛，也可以自行刪掉。到明天2月時，如果外掛仍留在網站上，系統會將其「優雅降級」（gracefully degrade），自動變得不可見，變成「0×0像素」的隱形元素，但不會干擾網站的其他功能或操作。
這兩項外掛最早於2010年推出，當時被認為是網站增加流量、提升互動的重要工具。因此，用戶經常透過Facebook分享文章、按讚的功能，有效的幫助網站曝光。Meta說明，隨著網頁技術與社群環境演進，這些舊式按鈕的使用率逐漸下降。如今的網站多半與多個社群平台整合，也因為以上因素，讓「讚」與「分享」按鈕逐漸失去實用性。
Meta強調，這項調整並非破壞性變更（breaking change），並表示，網站功能不會因此受到影響。開發者仍可自由選擇是否提前移除程式碼，讓網站界面更乾淨且使用者體驗更順暢，但也說明，這並非必要操作。Meta表示，未來將把資源投入更符合現代需求的技術與社交工具，並持續推動創新，打造更貼近開發者與使用者需求的平台。
