跟舒適天氣說掰掰！強烈大陸冷氣團下週登場「這時間」最冷 北部恐僅剩12度

今（18）日台灣附近環境風場為東北風，除迎風面有零星短暫陣雨，其他地方則多雲到晴；氣溫方面，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25至28度。不過中央氣象署預警，下週將迎來入冬後極具威脅的冷空氣，其強度預期逼近強烈大陸冷氣團。

氣象署預報指出，氣象變化將從下週一（19日）展開，隨著東北季風增強，北台灣氣溫將略降1至2度。 （圖／中央氣象署提供）

今日台灣附近環境風場為東北風，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區須留意短暫陣雨，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼等地，則有可能發生平均風6級或陣風8級以上陣風。

氣溫方面，白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，中部以北、東北部低溫則落在15、16度，其他地區則落在17至19度，雖然白天舒適宜人，但早出晚歸的民眾仍須注意多添加衣物。

氣象署預報指出，氣象變化將從下週一（19日）展開，隨著東北季風增強，北台灣氣溫將略降1至2度，水氣也同步增加，桃園以北及東半部降雨機率則將提高；20日時，受到冷空氣勢力南下，預期強度將達到「大陸冷氣團」、「強烈大陸冷氣團」冷等級，預計這波冷空氣將一路持續到週六（24日）清晨，並在下週三、週四達到最冷，北部屆時恐僅剩12至13度，中部則約落在13度。

降雨方面，下週二與週三受冷空氣與濕氣影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，預計要到下週四、週五雨勢才會逐漸轉為零星降雨。

