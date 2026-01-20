跟菸一樣毒！研究：「1類食物」恐害乳癌、前列腺癌 增糖尿病風險

記者鄭玉如／台北報導

許多人早餐愛吃火腿、培根等加工肉品，但這類看似平常的食材，恐潛藏健康危機。腎臟科醫師江守山指出，亞硝酸鹽、硝酸鹽是常用於加工肉品的防腐劑，研究發現，防腐劑與多種癌症及糖尿病風險增加相關，提醒民眾食用時應多加留意。

江守山在臉書粉專指出，法國流行病學家圖維耶（Mathilde Touvier）研究團隊一項發表於《自然通訊》（Nature Communications）雜誌的研究，找來超過10萬法國人定期填寫有關其飲食的問卷，發現防腐劑與總體癌症、乳癌和前列腺癌的較高發病率之間存在多種相關性。最強關聯是亞硝酸鈉與攝護腺癌，使罹患攝護腺癌風險增加約3分之1。

第二項研究也發現，食用某些食品添加劑與罹患第2型糖尿病之間存在關聯。山梨酸鉀常用於防止食品和飲料中黴菌、細菌的生長，但它與糖尿病的風險增加一倍有關。圖維耶強調，「食用含有防腐劑的產品，並不代表會立即罹患癌症，但需要限制接觸這些產品的程度」。

食安專家韋恩曾指出，世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）早在2015年，就將加工肉品列為「第一類致癌物」，意味有明確證據顯示，此類食物會導致癌症。先前英國科學家更呼籲，應在培根、火腿的包裝上，標有類似香菸的健康警告標籤，因為當中的亞硝酸鹽化學物質，具有致癌風險，危險等級與菸草、石棉相同，不可不慎。

