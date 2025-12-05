跟著主力吃肉！台股挑戰3萬4 7大「股市金馬獎」曝光

財經中心／師瑞德報導

迎接2026年，全球投資市場面臨風險與機遇並存的關鍵轉折點。富邦金控「2026富邦財經趨勢論壇」，富邦投顧董事長陳奕光大膽預言，台股將走出「微笑曲線」行情，全年挑戰32,000點，甚至上看34,000點歷史新高！在這波由AI浪潮、5兆超額儲蓄及ETF資金狂潮推動的多頭列車中，投資人該如何佈局？陳奕光首度公開獨創「金馬選股術」，點名AI、原物料、能源與雲端供應鏈為7大必買族群，助你精準掌握財富翻倍的黃金契機。

三大資金動能齊聚 超額儲蓄破5兆、ETF添柴火、當沖與融資升溫

陳奕光指出，2026年推升台股行情的三大主因首先來自台灣家庭超額儲蓄大增，預估全年金額將突破5.1兆元，創下歷史新高，代表民間可投資資金相當充沛，將成為推升股市動能的關鍵燃料；其次，台股ETF交易日趨活絡，主動型ETF新兵加入戰局後，不僅擴大市場規模，更激發主題投資風潮；第三，當沖與融資交易熱度持續提升，預估2026年當沖占比可望達到11%，融資市值占比亦將向上推升至0.2%，象徵整體交易活水充足，助長股市上攻氣勢。

「Golden HORSE」金馬選股術揭示7大主軸 從AI到電力能源全面掌握

針對2026年投資選股策略，陳奕光提出獨創的「Golden HORSE金馬選股術」，分別代表7大值得關注的核心投資主題，涵蓋Government Defense政府與國防產業、High-speed transmission & HBM高速傳輸與高頻寬記憶體、OpenAI供應鏈、Robot & Robotaxi機器人與自駕車、Raw Materials原物料、Semiconductor半導體與Electricity & Power電力能源。陳奕光表示，這些產業不僅具備政策加持與長線發展優勢，更能搭配全球資金流向進行靈活配置，實現高成長與抗風險的雙重目標。

其中AI算力投資尤為市場關注焦點。根據富邦投顧預測，美國雲端服務供應商（CSP）從2018年資本支出僅610億美元，預估將在2030年突破8,250億美元。這樣的增幅將帶動整體伺服器、資料中心與高階半導體需求全面成長，也使台灣作為全球AI供應鏈重鎮的地位更加穩固。

台股全年呈微笑走勢 季節性佈局建議精準切入

富邦投顧進一步預估，台股2026年指數將以「微笑曲線」走勢為主，全年高點集中於第一季與第四季，第二季受制於傳統「五窮六絕」效應及科技股回調壓力，預期指數有機會進行健康整理，反而提供中長線佈局機會。

在企業獲利方面，富邦投顧預估2026年台股整體獲利年增率將達20%，總獲利上看5.3兆元。其中，電子股受惠AI伺服器與Edge AI需求強勁，獲利成長上看22%；金融股因利率轉向與投資損益回穩，預估年增率7%；傳產原物料則因政策扶持與需求復甦，預估成長20%。多重產業同步升溫，將有助於台股整體體質穩健提升。

美股警訊與槓桿風險上升 呼籲審慎應對國際波動

然而，陳奕光也不諱言指出，目前美股估值偏高，尤其是七大科技巨頭資本支出回報逐步下滑，引發市場對其持續成長動能的疑慮。同時，美股融資餘額於2025年第三季突破1.1兆美元，槓桿率逼近5%，接近網路泡沫與次貸危機高點，顯示投資人風險偏好過熱，若市場情緒反轉，將可能引發股市劇烈震盪。

他提醒，2026年第一季投資人需密切關注美國政府關門危機、科技公司財報表現與Fed人事變動等不確定事件，有可能成為引爆短期資金流出與股市波動的導火線。

2026年全球投資市場迎來風險與機會並存的轉折年。富邦財經趨勢論壇預估，台股可望走出微笑曲線，全年挑戰32,000點。陳奕光提出「金馬選股術」鎖定AI、原物料、能源與雲端供應鏈，資金、政策、產業三力齊發，投資人宜採主題式配置與股債均衡策略，以迎戰未來波動市場。（示意圖／PIXABAY）

股債均衡佈局＋主題配置 掌握多空共舞節奏

綜合分析，陳奕光強調：「2026年不是單向上漲的牛市，也不是全面悲觀的熊市，而是多空共舞、機會與風險並存的關鍵轉折年。」他建議投資人採取「股債均衡配置＋主題式投資」策略，靈活調整投資組合結構，以便在動盪的市場環境中抓住成長契機，同時控制下行風險。尤其在AI、新能源與半導體等產業供應鏈仍持續重組的關鍵期，更應從全球資本流向與區域政策布局出發，謹慎選股、提前部署。

