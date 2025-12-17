跟著五月天玩台中！台中捷運變身主題車站、彩繪車廂、快閃Q版公仔...五迷聖地打卡點一次看

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站將於12月27日起在洲際棒球場登場，台中市政府今年也攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪，設置多個期間限定場景。其中高鐵台中站、市政府站及文心崇德站的電梯貼、壁貼及樓梯貼也成為熱門打卡點，在社群上引發熱烈討論。

巨型五月天公仔現身夏綠地公園草地空間 與台中國家歌劇院的建築線條相互呼應（圖片來源：台中市政府）

五月天Q版公仔

天團五月天年底將於台中洲際棒球場開唱，台中捷運精心規劃一連串驚喜迎接歌迷。率先登場的是松竹站化身為五月天主題車站，搭配彩繪車廂與快閃Q版公仔設置，根本是五月天粉絲的聖地！

廣告 廣告

捷運松竹站外牆換上巨幅五月天演唱會主視覺帆布，窗貼則以象徵五位團員的五色表情球打造繽紛氛圍，團貓「菜頭粿」化身的喵星人更攀上車站頂樓，巨大可愛的造型氣模吸睛度爆表，夜間在燈光投射下更增添震撼效果。戶外則將深受粉絲喜愛的「五月天Q版公仔」驚喜搬到松竹站亮相，萌度爆表的限定造型公仔一登場，立即吸引大批五迷朝聖拍照，也象徵五月天陪著粉絲一起從捷運啟程展開冒險奇遇。

五月天q版限定造型公仔於捷運松竹站戶外亮相（圖片來源：台中捷運公司）

五顆巨型「因為你所以五球」

象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠五顆直徑五公尺的大型氣模與湖心亭相互映襯，環湖漫步可從不同角度欣賞不同景緻；夜間亮燈後，色彩倒映湖面，拍起來別有氛圍。夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，坐落於開闊草地上，與線條優雅的台中國家歌劇院相映成景，展現具台中特色的城市風貌。

夜間亮燈的因為你所以五球戴上聖誕帽（圖片來源：台中市政府）

捷運綠線變身五月天主題車站

今年城市行銷的另一個重點落在捷運綠線，松竹站率先變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，遠遠就能辨識。走進站內，從入口動線到候車空間皆可見五月天相關意象；除松竹站外，高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，歡迎五迷搭乘捷運走訪各站，收集五月天在台中的專屬回憶，留下屬於這座城市的精彩瞬間。

捷運市政府站結合五月天大型壁貼（圖片來源：台中捷運公司）

「MAYDAYLAND in Taichung」特展

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展將於2025年12月19日至2026年1月4日在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。另外還有14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND 公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含 3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700 ；而 300、309、310 等雙節公車也同步換上主題視覺。在走訪限定場景之餘，也可利用大眾運輸穿梭市區，途中不時有機會巧遇MAYDAYLAND公車，捕捉屬於台中的驚喜瞬間。

「大玩台中」演唱會期間限定優惠

台中市府觀旅局並攜手在地友善店家推出「大玩台中」演唱會期間限定優惠，自2025年12月25日起至2026年1月4日，凡持有演唱會任一場次門票，即可於多家美食、伴手禮、旅宿與商圈店家享受專屬優惠。

►響應五月天《回到那一天》巡迴演唱會-臺中優惠店家

資料來源：台中市政府、台中捷運公司

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！