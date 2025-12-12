跟著五月天玩台中 五大「寵粉打卡點」揭曉

《圖說》「因為你所以五球」戴上聖誕帽，點亮台中公園夜色。

【民眾網諸葛志一台中報導】五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，將於12月27日起在洲際棒球場登場，市府今年也攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪，設置多個期間限定場景。新聞局長欒治誼表示，無論是不是五迷，都歡迎走進台中，親自探訪這些期間限定的風景。

欒治誼指出，象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠五顆直徑五公尺的大型氣模與湖心亭相互映襯，環湖漫步可從不同角度欣賞不同景緻；夜間亮燈後，色彩倒映湖面，拍起來別有氛圍。夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，坐落於開闊草地上，與線條優雅的台中國家歌劇院相映成景，展現具台中特色的城市風貌。

欒治誼補充，今年城市行銷的另一個重點落在捷運綠線，松竹站率先變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，遠遠就能辨識。走進站內，從入口動線到候車空間皆可見五月天相關意象；除松竹站外，高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，市府歡迎五迷搭乘捷運走訪各站，收集五月天在台中的專屬回憶，留下屬於這座城市的精彩瞬間。

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展將於今年12月19日至明年1月4日在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。