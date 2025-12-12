跟著五月天玩台中 市府：台中五大「寵粉打卡點」

跟著五月天玩台中，市府說，台中五大「寵粉打卡點」，歡迎探訪。（圖：中市府提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，定12月27日起，在洲際棒球場登場，市府也攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪，設置多個期間限定場景，新聞局長欒治誼說，無論是不是五迷，歡迎利用年底好天氣，走進台中，探訪這些期間限定的風景。

欒治誼指出，象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設在台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠五顆直徑五公尺的大型氣模與湖心亭相互映襯，環湖漫步可從不同角度欣賞不同景緻；夜間亮燈後，色彩倒映湖面，拍起來別有氛圍。夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，坐落於開闊草地上，與線條優雅的台中國家歌劇院相映成景，展現具台中特色的城市風貌。

另外，今年捷運綠線松竹站率先變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，遠遠就能辨識。走進站內，從入口動線到候車空間皆可見五月天相關意象；除松竹站外，高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，市府歡迎五迷搭乘捷運走訪各站，收集五月天在台中的專屬回憶，留下屬於這座城市的精彩瞬間。

還有，「MAYDAYLAND in Taichung」特展，定12月19日至明年1月4日，在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。同時，有14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND 公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含 3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700 路；而 300、309、310 等雙節公車也同步換上主題視覺。民眾在走訪限定場景之餘，也可利用大眾運輸穿梭市區，途中不時有機會巧遇MAYDAYLAND公車，捕捉屬於台中的驚喜瞬間。

市府觀旅局並攜手在地友善店家推出「大玩台中」演唱會期間限定優惠，自今年12月25日起至明年1月4日，凡持有演唱會任一場次門票，即可於多家美食、伴手禮、旅宿與商圈店家享受專屬優惠( https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10006 )。

市府表示，五月天城市限定場景將於12月起陸續亮相，預計一路延續至明年初。歡迎民眾把握年末宜人的天氣，搭乘捷運、散步城市、順道走訪各個限定景點，感受台中在冬季展現的獨特城市氛圍。（寇世菁報導）