跟著五月天走透透！台中MAYDAYLAND熱點一日遊，裝置藝術×限定商店×拍照點

MAYDAYLAND in Taichung五月天回到那一天台中站不只有演唱會，MAYDAYLAND和五月天公仔等裝置藝術出現在台中捷運站、公園、lalaport和文化部文化資產園區等地方，幫大家整理相關打卡景點，MAYDAYLAND台中城市狂歡派對開跑囉！

五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站不只有演唱會，更結合MAYDAYLAND in Taichung，讓大家台中市區景點跑透透，幫大家整理相關MAYDAYLAND 景點，一起收集全攻略～

MAYDAYLAND in Taichung地圖是我們用AI生成的，景點特色都是對的，相關地理位置不正確喔。

台中捷運限量五月天「雞腿管家」明信片

開始日期: 2025-12-15；結束日期: 2026-01-12

約你你就要來！台中捷運限量五月天「雞腿管家」明信片 & 五球套色印章集章活動、4座限定車站主題裝置、彩繪列車等系列活動與你一起「回到那一天」！

台中捷運應援五月天相關情報:連結點我

台中捷運站-文心崇德捷運站

捷運站路口和樓梯間有彩繪牆

台中捷運站松竹站-巨型菜頭粿

原本以為只有彩繪牆打算放棄了，後來直接升級為必去景點。

有巨型菜頭粿、五月天立體公仔和彩繪牆。晚上打燈後，聽說又是不同氛圍。

搭捷運前往的人，記得出站拍照，不然會錯過巨型菜頭粿和五月天立體公仔。

這次MAYDAYLAND in Taichung大地遊戲景點相當遙遠，想一日收集完成的話，有點難度阿!

松竹站閘門已經變身完成了

夏綠地公園-五月天公仔

地點在台中國家歌劇院正對面的公園喔!

台中公園-MAYDAYLAND五月天聖誕球球

台中公園湖心亭有MAYDAYLAND五月天聖誕球球，五大球將坐鎮，入夜後還會點燈，強烈建議要納入拍照打卡收集行程中。

點燈時間：每日傍晚17:00-隔日凌晨05:00 (依現場公告為主)

文化部文化資產園區- Maydayland store

Maydayland store 營業資訊

日期｜2025.12.19~2026.01.05

時間｜11:00~20:00

地點｜文化部文化資產園區

有五月天公仔、巨型菜頭粿、扭蛋區、拍貼機和MAYDAYLAND store

從復興路路口進入就是五月天公仔和巨型菜頭粿。

這次地點有點分散，大家在入口處，記得先拍朝地圖。

Maydayland store

Maydayland 周邊紀念品大集合，千萬不要亂逛，不小心就入手滿滿戰利品了

中央廣場巨型水晶球音樂盒

中央廣場的巨型水晶球音樂盒千萬不能錯過，隨著水晶球音樂盒的轉動，參加過演唱會的感動就慢慢湧上心頭。

線報指出:晚上時段會點燈和下雪喔

通往扭蛋區的岔路口有裝置藝術，拍完照繼續前進。

STAYREAL PARK純真公園台中站-台中lalaport

活動日期： 2025/12/19 (五) – 2026/1/6 (二)

活動地點：

戶外展區：南館迎賓出入口戶外廣場，開放時間：每日11:00–22:00

室內展區：北館1樓(2號出入口旁)，開放時間：每日 11:00–21:30

STAYREAL PARK純真公園台中站 戶外展區

兔兔開著賽車抵達lalaport了，連賽道和9 米的巨型聖誕胡蘿蔔一同抵達現場。

STAYREAL PARK純真公園台中站 室內展區

室內展區和販售區不只好拍更是好買啊!!想買限量商品的話，請耐心排隊!

如果沒有要購買限量商品的話，可以直接入內拍照打卡。

STAYREAL PARK純真公園台中站 限定商品

必買的當然是車牌和冰箱貼，很多粉絲可是隨著STAYREAL PARK收集每個城市限定車牌。

