跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車

為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。

報導分析，推動2025年股市強勁回報的核心趨勢，在2026年依然持續發酵，尤其AI需求仍在快速擴張。目前有多家公司被視為1月極具布局價值的標的，其中4檔股票被點名為首選。

1. 輝達（NVIDIA）



輝達近年來穩坐AI概念股龍頭，2026年看來仍有望延續成長動能。公司主力產品為圖形處理器（GPU），被市場公認是目前最適合進行AI運算的通用型晶片，這也讓輝達的成長速度明顯領先競爭對手。

需求強勁到何種程度？輝達甚至在第三季坦言，雲端GPU已「全面售罄」。第三季資料中心營收高達512億美元，在單季銷售突破500億美元的情況下仍供不應求，顯示市場需求依舊火熱。分析認為，供給吃緊的狀況可望延續至2026年，使輝達成為1月最值得關注的AI核心標的之一。

2. 博通（Broadcom）



被視為輝達潛在競爭者的博通，走出一條不同的AI發展路線。相較於輝達主打通用型GPU，博通選擇直接與AI超大規模雲端服務商合作，量身打造專用ASIC（特殊應用積體電路）晶片。

這類晶片在特定應用場景中，不僅效能可媲美甚至超越GPU，成本也更具優勢，因此深受客戶青睞，並快速反映在營收成長上。2025會計年度第四季，博通AI半導體營收年增74%，達65億美元，公司預估2026年第一季將進一步攀升至82億美元，年增率超過100%，成長動能相當驚人。

3. 台積電（TSMC）



無論是輝達、博通或其他AI晶片設計大廠，最終都必須仰賴先進晶圓代工產能，而台積電正是其中的關鍵角色。由於多數AI晶片設計公司並不具備先進製程的量產能力，相關製造需求幾乎都交由台積電負責。

因此，投資台積電被視為押注AI趨勢的「中性選擇」。當各大晶片設計商爭奪資料中心市占時，台積電則等同於受惠於整體資料中心資本支出的成長。分析指出，這是一項相對穩健的布局，也讓台積電在2026年依然具備長線吸引力。

4. Meta Platforms



Meta在公布第三季財報後，股價一度承壓下挫。儘管營收年增26%，表現亮眼，但市場焦點卻集中在資本支出大幅擴張上。

Meta向投資人揭露，2024年資本支出約390億美元，2025年預估將介於700億至720億美元之間，而2026年甚至可能突破1000億美元。如此龐大的投資規模，短期內嚇退部分投資人。不過分析師指出，隨著AI競賽升溫，「大手筆投資」將成為AI超大規模企業的常態。

即便如此，Meta目前估值仍具吸引力，未來本益比約22倍。分析認為，市場有機會在新的一年重新評價Meta的價值，使其成為現階段值得布局的AI概念股之一。

