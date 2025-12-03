「跟著台積電走」效應 台灣人錢進鳳凰城

▲「跟著台積電走」效應，鳳凰城房市大爆發，首批獨棟別墅總戶88戶，半年銷售一空，大半買家來自台灣。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.3)

[NOWnews今日新聞] 全球爆發關稅戰以來，推動台灣高資產族群海外置產熱潮。德載國際不動產觀察發現，台積電赴美國亞利桑那州鳳凰城設廠，鳳凰城颳「台風」，各產業爭相前往投資布局外，房市布局更出現「跟著台積電走」效應，房市大爆發，當地首批獨棟別墅總戶88戶中，半年銷售一空，其中大半買家來自台灣。

專攻海外不動產的FOUWOO德載國際執行長曾意婷表示，台積電與供應鏈廠商大舉進駐鳳凰城，帶動周邊住宅需求大爆發。她以距離台積電園區20分鐘車程的皮奧里亞區域為例，當地首批88戶獨棟別墅，總銷約20億元，平均每戶總價約美金70萬元，半年內完銷，其中大半買家來自台灣，尤以高科技族群占3成。

廣告 廣告

▲鳳凰城房產買氣爆發，讓台灣不動產業者吃驚的是，連台積電都親自進場了。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.3)

曾意婷指出，近年來，台灣錢進鳳凰城相當明顯，指標是布局房市。鳳凰城房產買氣爆發，讓台灣不動產業者吃驚的是，連台積電都親自進場了。據美國亞利桑那州媒體報導，台積電與美國第三大開發商普得集團（Pulte Group）攜手，一起申請國家信託土地拍賣，這塊土地屬於住商混合區，拍賣底價約台幣62億元，預計明年元月開標，帶動美國開發商高價搶地熱潮。

例如紐澤西建商 K.Hovnanian Home 大舉進軍，今年 2 月與 Lennar 競標，以 3,060 萬美元價格在皮奧里亞贏得了一塊72英畝的地塊，比起拍價高出價 560 萬美元。這次更以兩倍價格打敗美國七大建商，在鳳凰城 Desert Ridge 拿下 52 英畝的優質土地。競標 3,780萬美元開始， 經過 116 次競標，最終以 7,100 萬美元價格競得 JW 萬豪酒店附近黃金地段土地，計劃在 Ryman Hospitality 旗下價值 8.65 億美元的度假村旁建造住宅。

曾意婷表示，亞利桑那州正以驚人速度重塑美國高科技產業版圖，成為半導體產業新興聚落，也全面帶動房地產升溫。數據統計，鳳凰城房市表現已領先全美，成交量與可負擔性同步上升。例如，今年10 月鳳凰城獨棟住宅成交量，較去年同期成長 4.9%，全美平均僅 1.5%。

▲台灣人不只搶進鳳凰城購屋置產，各大產業也紛紛前進鳳凰城投資布局，颳起「台」風了。（圖／記者金武鳳，2025.12.3)

此外，鳳凰城今年前 10 個月累計成交量增加 3.8%，共售出近 52,000 戶。雖房價上漲，但住房負擔能力指數仍由 69 提升至 71，代表 71% 的家庭仍能負擔中位數價格住宅，較去年提升 2.9%。

在台積電與全球科技產業雙重推動下，鳳凰城房市正迎來新一波城市擴張期，也成為台灣資金與產業鏈海外布局最新熱點。台灣人不只搶進鳳凰城購屋置產，各大產業也紛紛前進鳳凰城投資布局，形成鳳凰城颳台風效應。包括中華航空鳳凰城航線，預計明年元月開航，另外中國信託、鼎泰豐、八方雲集、大魯閣和日出茶太等知名品牌，均已搶進布局。曾意婷說，對台灣企業而言，這不僅是挑戰，也是一場投資機遇。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

第34屆台灣精品獎 美利達電輔車eONE-SIXTY SL獲銀質獎

支援香港火災救援 台中陳允寶泉三天義賣悉數捐贈

台中危老重建前三季申請逾千件 成長最快速存在三不易