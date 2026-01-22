跟著台積電走！林佳龍證實：研議在鳳凰城設辦事處

外交部長林佳龍致贈美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）台灣木雕禮品並合影。外交部提供



台積電於2020年宣布至美國亞利桑那州鳳凰城設廠，而中華航空與星宇航空也陸續開通直航美國亞利桑那州鳳凰城的航線。外交部長林佳龍今（1/22）日於廣播節目專訪中也首度證實，台灣正跟美國交涉，要在鳳凰城設置辦事處。

林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，當地一年有300個台積電寶寶，很多半導體供應鏈廠商現在都「揪團」要去當地投資，當地原由駐洛杉磯辦事處管轄，而外交部目前正與美方交涉，預計在當地新設辦事處。

亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）近期三度訪台，並晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，接受林佳龍款宴。會中蓋蕾歌提到，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性，並在各領域拓展合作機會。

林佳龍指出，航空公司一向最為敏感，哪裡有商機就往哪裡飛，華航與星宇都已經開啟台北直航鳳凰城的航線，目前朝這個方向正在規劃，因此我方正在跟美國談，完成相關行政程序，而在正式設處前，外交部也在當地設點，派專人提供一站式服務。

除了鳳凰城，林佳龍指出德州也是台灣另一關注的重點。林佳龍去（2025）年5月曾率團訪問德州，並拜會休士頓市長惠特邁（John Whitmire），並表示及台灣有意運用中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」。

林佳龍表示，休士頓、達拉斯、奧斯汀的德州三角是發展重點，台灣投資美國是雙向的，所以必須在當地設點或辦事處，抑或所謂的Taiwan Tower；讓有意投資美國的台商、投資台灣的美商都能獲得一站式服務。

台灣目前在美國有1個位於華府的代表處以及12個辦事處，包括亞特蘭大、波士頓、芝加哥、檀香山、關島、洛杉磯、休士頓、邁阿密、紐約、舊金山、西雅圖與丹佛。

