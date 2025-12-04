跟著台積電走！「錢」進鳳凰城 房價「已漲逾1成」

台積電在亞利桑那州設立廠房的效應持續擴大，不僅帶動當地房地產市場顯著成長，更吸引台灣餐飲業者紛紛進駐鳳凰城。根據當地房產業者觀察，今年亞利桑那州房價比去年上漲約10%，尤其是靠近台積電AZ廠的城市更為明顯，一般3房2衛住宅均價約達1700萬台幣。購買者不僅包含台積電員工及上下游供應鏈相關人士，還有為子女教育而移民的台灣家庭。此外，餐飲與航空業也積極搶進鳳凰城市場，顯示台積效應已全面擴散至各產業。

跟著台積電! 鳳凰城附近房價比去年漲逾1成。（圖片來源／台灣買個家Buy Taiwan Home)

隨著台積電在亞利桑那州設廠，當地房地產市場明顯受到正面影響。一位即將在年底移民的邱先生表示，他今年9月在鳳凰城附近購置了約70坪、共4房的房產，價格為60萬美元，相較於疫情前已上漲一倍。這樣的選擇主要考量孩子的教育需求，同時也看好台積電及其附屬廠商在當地的發展前景。

當地房產專業經理人張曉青分析，整體而言，今年亞利桑那州的房價確實比去年有所上漲，以3房2衛的住宅為例，去年均價約45萬美元，今年已上升至46至50萬美元，約合新台幣1500萬元。若是位於台積電AZ廠30分鐘車程內的周邊城市，平均房價更高達55萬美元，約合新台幣1700萬元。不過她也提到，由於現在正值年底，市場上出現一些促銷方案，房價有略微下調的趨勢。

台積電AZ廠周邊漲更多，3房2衛均價1700萬。（圖／TVBS）

根據專攻海外不動產的FUNWOO德載國際調查顯示，今年10月鳳凰城獨棟別墅的成交量年增4.9%，遠高於全美平均的1.5%。而前10個月鳳凰城共售出近5.2萬戶住宅，年增3.8%，顯示當地房市持續活絡。

餐旅搶鳳凰城，鼎泰豐2026插旗，華航可直飛。（圖／TVBS）

