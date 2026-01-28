跟著台積電一起旺！ASML執行長：客戶對AI需求有信心 2026年又是成長年

展望2026年，ASML認為在客戶對於AI需求更有信心而持續擴廠，公司有望繼續成長。（ASML提供）

半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 發佈 2025 年第四季與 2025 年全年財報。第四季銷售淨額 (net sales) 為 97 億歐元，淨收入為 (net income) 28 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 52.2%，第四季度訂單金額為 132 億歐元，其中 74 億歐元為 EUV 訂單。截至 2025 年底，積壓訂單（backlog）金額為 388 億歐元。ASML 同時公布 2026 年第一季指引，預估銷售淨額約 82 至 89 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。此外，ASML 預計 2026 年的總銷售淨額預計介於 340 至 390 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。

隨著ASML大客戶台積電在法說會上宣布今年資本支出上看560億美元，ASML今年營運有望持續向上，ASML指出，對 AI 相關需求的持續性有了更強的信心，這也體現在客戶大幅提高的產能規劃，為公司帶來創新高訂單量。

ASML 也宣布啟動新的股票回購計畫，總金額上限為 120 億歐元，預計於 2028 年 12 月 31 日前 執行完成。ASML 將透過精簡技術（Technology）與資訊科技（IT）組織架構，進一步強化對工程發展與創新的投入與聚焦。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示「2025 年業績再創新高，總銷售淨額達 327 億歐元，毛利率為 52.8%。2025 年第四季表現強勁：總銷售淨額創下 97 億歐元的歷史新高，其中包括兩套 High NA 設備收入認列。第四季毛利率為 52.2%，符合預期。」

他指出，在過去這幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加正面，主要是因為他們對 AI 相關需求的持續性有了更強的信心，這也體現在他們大幅提高的產能規劃，以及ASML創新高的訂單量。

Christophe Fouquet表示，我們預計 2026 年將是 ASML 另一個業務成長年，這主要受益於 EUV 技術業務的顯著成長以及現有客戶群業務銷售成長。我們將持續擴大對人才和業務佈局投資，以支持 2026 年及未來成長。

預估 2026 第一季總銷售淨額約 82 億到 89 億歐元，毛利率介於 51% 至 53% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3億歐元。我們預計 2026 年總銷售淨額在 340 億到 390 億之間，毛利率約為 51% 到 53%。」

ASML 計劃宣布 2025 年的股息總額為普通股每股 7.50 歐元，較 2024 年增加 17%。普通股每股 1.60 歐元的期中股息將於 2026 年 02 月 18 日發放。考慮到此次期中股息以及 2025 年支付的普通股每股 1.60 歐元的兩次期中股息，股東大會最終提議的股息為普通股每股 2.70 歐元。我們根據目前 2022 – 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第四季回購了價值約 1.70 億歐元的股份，總共回購 76 億歐元，未達上限 120 億歐元。

ASML 宣布啟動新的股票回購計畫，自即日起生效，預計於 2028 年 12 月 31 日前執行。我們計畫回購總金額上限為 120 億歐元，其中預計最多 200 萬股 將用於員工股票計畫，其餘回購股份將予以註銷。



