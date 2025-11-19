跟著大堡與阿白走入澎南歡樂之城 體驗在地海神的入厝慶典！

節目中心／綜合報導

大堡跟阿白這次受邀來到熱情滿滿的澎南地區，參加當地一年一度、盛況驚人的「神明入厝趴踢」！整個社區早就動起來，家家戶戶備妥供品，廟埕熱鬧得像不打烊的市集，鼓聲、鑼聲從白天震到晚上，現場氛圍嗨到最高點！

（嵵裡水仙宮水仙大帝熱鬧蒞臨五德威靈宮／寶島神很大提供）

為了迎接神明入住新家，澎南地區的居民不分老中青全部出動，人人都卯足全力、展現最誠摯的心意。這不只是宗教儀式，更是一場凝聚地方情感的大型慶典，走到哪裡都可以感受到濃濃的人情味。

（主持人與重修委員會執行長陳雙全做訪問／寶島神很大提供）

大堡與阿白也將正式走入庄頭，和庄民一起迎神、看陣頭、側拍這些最道地的文化瞬間。兩人一路聊天打趣，帶著觀眾深入體驗澎南特有的熱鬧與歡喜，絕對讓你感受到什麼叫「全村一起High」！

（重修委員會幹部與貴賓一同揭牌匾／寶島神很大提供）

11/19（三）晚上10:15，記得準時打開你的電視鎖定《寶島神很大》，跟著大堡和阿白一起闖進澎南，體驗一場超High、超有生命力的神明入厝慶典吧！

