跟著姆明住台中 消費抽總統套房

宜蘭市公所春節點燈。（宜蘭市公所提供）

記者徐義雄、張正量∕綜合報導

中台灣燈會二月十五日小年夜至三月三日元宵節在台中市中央公園登場，首度與國際知名ＩＰ「姆明一族」合作，邀請民眾走進夢幻光影世界。宜蘭市公所也在三十一日至三月八日在中山公園與宜蘭橋推出春節主題光雕燈飾展。

中台灣燈會以全台最大單一場域打造沉浸式極光秀，首度與ＲＢＡ旗下ＩＰ「姆明一族」跨界合作，以「幸福蜜馬‧台中MOOMIN ON」主題，串聯愛與勇氣、幸福前行的理念。

「來台中當總統‧住宿消費送總統套房」系列活動將於一月二十八日及二月九日抽獎，期間入住台中旅宿、登錄發票就能參加抽獎，內容涵蓋房價優惠、早餐服務或入住小禮等多元好康。

宜蘭市春節街景點燈則規劃「焰影傳藝」與「璀璨蘭夜」兩大主題，邀請曾獲法國達人秀總決賽亞軍的蔡宏毅領軍「即將成真火舞團」，以武俠精神與百戲文化為基底，呈現全新創作《神劍百藝》，結合舞蹈、樂音、特技與雜耍，打造緊湊震撼的火舞劇場。

「璀璨蘭夜」以市民之森廣場為主觀賞區，煙火施放同步結合音樂與燈光，並利用周邊建物立體布設，營造多角度、層次豐富的燈火盛宴。市長陳美玲歡迎民眾春節走訪宜蘭市賞燈、品味在地美食、享受旅遊魅力。