跟著姆明解讀線索 引領觀眾走讀台中文化

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】迎接年度首場盛事，2026中台灣燈會「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」2月15至3月3日於台中中央公園熱鬧登場！今年燈會特別與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，屆時璀璨極光將照亮中央公園，帶來全台最大單一展區聲光饗宴。另外，宣傳影片《追光之旅：姆明在哪裡》，帶領觀眾跟著線索先行展開一趟走讀台中的文化旅程。市府文化局表示，影片串聯台中車站、綠美圖、港區藝術中心及中山堂等重要文化場域，呈現閱讀、展覽與表演藝術在城市中流動的樣貌，讓觀眾彷彿翻閱一本城市故事書，在移動間感受台中文化風景。

▲旅程自台中車站展開，走入熟悉的城市起點。

影片《追光之旅：姆明在哪裡》以「線索」作為故事核心，由姆明人偶找尋姆明展區，旅程自台中車站展開，走入熟悉的城市起點，在人來人往之間揭開探索序幕。姆明人偶循著線索前行，來到台中綠美圖，在挑高的美術館大廳空間中，大型藝術作品垂掛其間，一本白色、毛茸茸外觀的書籍悄然現身，成為旅程的第一個提示。線索隨後延伸至兒童閱覽室外，相同的書籍再次出現，透過孩子筆下的塗鴉，串起閱讀、想像與城市記憶。

塗鴉引領姆人偶明走向海線，來到港區藝術中心，在全國百號油畫大展的畫作前，線索逐步被解讀；走出展廳後，橋下出現的表演邀請卡，成為前往下一站的關鍵。旅程回到城市核心，中山堂燈光亮起、觀眾就座，一件姆明屋的罐子現身，讓線索指向同一方向。當夜幕降臨，線索最終匯聚中央公園，隨著主燈點亮，引領觀眾走進即將登場的2026中台灣燈會。

此外，文化局同步串聯市內多處文化場館設置可愛的姆明立牌，包括5大文化中心、台中文學館及綠美圖等，邀請市民走進文化據點拍照打卡；並於即日起至2月11日，於文化局臉書粉絲專頁「台中文化小尖兵」推出文化抽獎活動，民眾只要在任一場館拍下姆明立牌照片，上傳並於指定貼文下方留言，即可參加抽獎，抽獎好禮包括呈現城市風景的公共藝術月曆、走讀古蹟工藝的《歷史的足跡－交趾陶》桌曆，以及可書寫生活點滴的文化手札，讓「Moving on」化為可帶回家的文化陪伴。

文化局補充，2026中台灣燈會展期自2月15日至3月3日（除夕休展），今年特別攜手芬蘭經典IP「姆明一族(The Moomins)」，攜手打造一場分享愛與和平的幸福燈會！《追光之旅：姆明在哪裡》宣傳影片已於台中文化小尖兵粉絲專頁及各文化中心電視牆同步露出，邀請民眾先循著影片線索走讀台中，再在燈會期間走進中央公園，親身感受光影匯聚的幸福時刻。